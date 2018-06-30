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На прошедшей неделе в Бендерах выявлено больше пьяных водителей

На прошедшей неделе в Бендерах выявлено больше пьяных водителей

Как сообщает МВД ПМР, в период с 22 по 28 июня на территории Приднестровья зарегистрировано 218 заявлений и сообщений о преступлениях. По 180 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период было зарегистрировано: 22 кражи (9 раскрыто по горячим следам); 2 угона транспортных средств (лица установлены). Выявлено и задокументировано 18 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, 1 вымогательство и 2 преступления в сфере экономики – подозреваемые установлены по всем фактам.

Сотрудниками ОВД были разысканы 15 преступников из числа объявленных в розыск. Представители подразделений УпВМ МВД ПМР выявили и задержали 6 госдолжников и 1 неплательщика алиментов. Возвращён в ПМР 1 гражданин, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

За минувшую неделю в результате ДТП пострадали 2 человека, погибших нет. Зарегистрировано 30 аварий, которые связаны только с механическими повреждениями транспортных средств.
Сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел составлено 1468 административных протоколов за нарушение Правил дорожного движения. Выявлены 37 водителей, управлявших автотранспортом в состоянии опьянения.
Из них: в г. Тирасполь – 6; в г. Бендеры – 8; в Слободзейском и Дубоссарском районах – по 4; в Григориопольском и Каменском районах – по 3; в Рыбницком районе – 9.

С 22 по 28 июня на территории Приднестровья зарегистрировано 9 пожаров: в городах Тирасполь, Бендеры и Дубоссары – по 1; в Слободзейском районе – 3 (г. Слободзея, сёла Терновка и Константиновка); в Григориопольском районе – 1 (с. Буторы); в Рыбницком районе – 2 (сёла Мокра и Михайловка). За нарушение Правил пожарной безопасности составлено 30 административных протоколов.
  • 30-06-2018, 12:01
  • DTV
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