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"Шаг навстречу" по дороге, которую надо ремонтировать

"Шаг навстречу" по дороге, которую надо ремонтировать
Дорожный фонд - как лакмусовая бумага управленческих решений
Поражаюсь нашим руководителям. Довелось посмотреть передачу "Шаг навстречу", где обсуждалась ситуация в дорожной отрасли, а по-простому говоря, дороги. Все знают что сегодня, как никогда в этом направлении ситуация обострилась. Далеко ездить не надо - все под колесами.

Послушал, оказывается, надо менять политику в дорожной области. Согласен!
Уже есть концепция программы развития дорожной отрасли. Отлично!
Для содержания и ремонта дорог нужно много денег. И дураку понятно! А сколько?

"Шаг навстречу" по дороге, которую надо ремонтировать

По словам Олега Леонтьева, председателя профильного комитета Верховного Совета ПМР, для ремонта нужно более 2 млрд. 200 млн. руб., а каждый год необходимо тратить на дороги 500 млн.!
Он же сообщил, что 12-15 лет (во времена президента Смирнова - прим. Г.В.) назад проблема не была такой острой, а все проблемы накопились из-за управленческих решений за предыдущие пять лет правления (во времена президента Шевчука - прим. Г.В,). Оказывается именно из-за этого они сейчас и расхлебывают...

Вспоминаю анекдот:
- Кто виноват?
- Невестка!
-Так ее дома нет!
-А халат-то висит!
Так и у нас, если что-то не так, то стало модным валить на предыдущего президента.
Только это уже не катит среди населения. Ведь все прекрасно помнят, что именно при Шевчуке ремонтом дорог стали заниматься на государственном уровне. А вот куда девались деньги в предыдущее время - тема интересная, тем более, когда курс доллара был гораздо ниже, чем сейчас.

А что сегодня? В дорожный фонд в 2017 году фонд поступило 9 млн. долларов (147 млн. руб.). Но правительство, по словам депутата, забрало на зарплаты и пенсии - 25 млн. руб., а в проекте бюджета на будущий год планирует забрать порядка 45 млн. руб.!

"Шаг навстречу" по дороге, которую надо ремонтировать

Не понял: а как быть с подъемом экономики и оживлением бизнеса, с увеличением поступления налоговых поступлений - со всем тем, о чем нам рассказывают СМИ и правительство? Если это так, то дорожный фонд должен быть "священной коровой".

Что-то не складывается....
Много в передаче говорилось и о технологиях ремонта, приводились цифры, предлагались варианты, но чтобы нам они не говорили, становилось ясно - хороших дорог скоро не ждать.

Во время передачи вдруг неожиданно выяснилось, что если заранее закупать материалы, то можно сэкономить до 30%. Не понял - вы уже управляете системой два года и только сейчас дошли до этого?

В принципе, существует оценка состояния дороги: дорога считается не такой уж плохой, коли получается выбраться из ямы без трактора.
Если с этой точки зрения, то у нас все не так уж плохо! Главное - трактор в резерве держать.

Григорий Воловой
  • 30-06-2018, 20:33
  • DTV
  • Просмотров: 301
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