Дорожный фонд - как лакмусовая бумага управленческих решений Поражаюсь нашим руководителям. Довелось посмотреть передачу "Шаг навстречу", где обсуждалась ситуация в дорожной отрасли, а по-простому говоря, дороги. Все знают что сегодня, как никогда в этом направлении ситуация обострилась. Далеко ездить не надо - все под колесами.
Послушал, оказывается, надо менять политику в дорожной области. Согласен! Уже есть концепция программы развития дорожной отрасли. Отлично! Для содержания и ремонта дорог нужно много денег. И дураку понятно! А сколько?
По словам Олега Леонтьева, председателя профильного комитета Верховного Совета ПМР, для ремонта нужно более 2 млрд. 200 млн. руб., а каждый год необходимо тратить на дороги 500 млн.! Он же сообщил, что 12-15 лет (во времена президента Смирнова - прим. Г.В.) назад проблема не была такой острой, а все проблемы накопились из-за управленческих решений за предыдущие пять лет правления (во времена президента Шевчука - прим. Г.В,). Оказывается именно из-за этого они сейчас и расхлебывают...
Вспоминаю анекдот: - Кто виноват? - Невестка! -Так ее дома нет! -А халат-то висит! Так и у нас, если что-то не так, то стало модным валить на предыдущего президента. Только это уже не катит среди населения. Ведь все прекрасно помнят, что именно при Шевчуке ремонтом дорог стали заниматься на государственном уровне. А вот куда девались деньги в предыдущее время - тема интересная, тем более, когда курс доллара был гораздо ниже, чем сейчас.
А что сегодня? В дорожный фонд в 2017 году фонд поступило 9 млн. долларов (147 млн. руб.). Но правительство, по словам депутата, забрало на зарплаты и пенсии - 25 млн. руб., а в проекте бюджета на будущий год планирует забрать порядка 45 млн. руб.!
Не понял: а как быть с подъемом экономики и оживлением бизнеса, с увеличением поступления налоговых поступлений - со всем тем, о чем нам рассказывают СМИ и правительство? Если это так, то дорожный фонд должен быть "священной коровой".
Что-то не складывается.... Много в передаче говорилось и о технологиях ремонта, приводились цифры, предлагались варианты, но чтобы нам они не говорили, становилось ясно - хороших дорог скоро не ждать.
Во время передачи вдруг неожиданно выяснилось, что если заранее закупать материалы, то можно сэкономить до 30%. Не понял - вы уже управляете системой два года и только сейчас дошли до этого?
В принципе, существует оценка состояния дороги: дорога считается не такой уж плохой, коли получается выбраться из ямы без трактора. Если с этой точки зрения, то у нас все не так уж плохо! Главное - трактор в резерве держать.