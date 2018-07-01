Сборная РМ по баскетболу проиграла 2 матча на ЧЕ в Сан-Марино Мужская национальная сборная Молдовы по баскетболу проиграла второй матч в рамках первенства Европы среди малых стран. Ученики тренера Олега Правдюка уступили команде принимающей страны, Сан-Марино, со счетом 98-54. Разница очков была очень велика, особенно после первого матча, когда наша команда уступила команде из Гибралтара (со счетом 102-96), передает trm.md. Команда после двух неудач стала последней в группе и продолжит соревноваться в турнире за 5-7-е место.
Португалия едет домой
Как сегодня с погодой? По данным республиканского гидрометцентра, 1 июля ожидается переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днём без осадков. Температура воздуха ночью по северу Приднестровья составит +11...+13°С, по югу - +12...+14°С. Днем будет +20...+23°С. Ветер северо-западный, 7-10 м/с. Атмосферное давление ниже нормы. В последующие сутки синоптики прогнозируют погоду без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ожидается небольшое понижение ночной температуры воздуха.
Примар Тараклии ушел в отставку, узнав причины отравления детей в лагере После того как были обнародованы результаты расследования примар Тараклии Сергей Филипов решил уйти в отставку. Примар Тараклии Сергей Филипов решил уйти в отставку после того как были обнародованы результаты расследования массового отравления детей в лагере «Чайка».
На прошлой неделе в результате отравления на больничной койке оказались 33 ребёнка в возрасте от 7 до 14 лет, отдыхавшие в лагере «Чайка» в городе Тараклия. У всех детей была температура 37,5-39°, они жаловались на слабость, головные боли и боли в желудке, передает bloknot-moldova.md Министерство здравоохранения пришло к выводу, что причиной отравления стала кишечная инфекция. А причиной ее возникновения стало несоблюдение санитарных норм и плохой контроль со стороны руководства.
Как выяснила спецгруппа, массовое отравление спровоцировали следующие факторы: – открытие лагеря без санитарного разрешения; – приём персонала на работу без медицинского обследования; – использование воды из небезопасных источников, в том числе и в пищевом блоке; – несоблюдение правил при предварительной обработке пищи и приготовлении блюд; – формальный надзор со стороны должностных лиц лагеря.
После того как были обнародованы результаты расследования примар Тараклии Сергей Филипов решил уйти в отставку. - Я подаю в отставку. Беру всю ответственность на себя за случившееся. Были времена труднее, но не было подлее. Благодарю сотрудников скорой помощи, Центра охраны здоровья Тараклия, Управления пищевой безопасности Тараклия, главврача Тараклийской ЦРБ, врача инфекциониста, медперсонал больницы и клинической лаборатории за оперативность и заботу о детях. Искренне прошу прощения у родителей! Я сам отец троих детей, и понимаю, что вы ощущали. Простите, если это возможно, - написал Сергей Филипов на своей странице Facebook.
Эпидемия охватила лагерь «Чайка» вечером 23 июня: тогда 25 детей доставили в районную больницу. У большинства наблюдалась высокая температура, у некоторых диарея и рвота. Всего на больничной койке оказались 33 ребёнка в возрасте от 7 до 14 лет. Все они были госпитализированы с диагнозом «отравление». Лагерь «Чайка» принял первую смену 20 июня. Всего в лагере находилось 100 детей и 22 человека персонала. bloknot-moldova.md Неудачный старт японцев...
Обычная мамалыга может спасти вашу жизнь Мамалыга – привычное блюдо молдаван, которое готовится из кукурузной муки. Она содержит клетчатку, ненасыщенные жирные кислоты, витамин Е, витамин К, фосфор, магний и цинк, а главное – она малокалорийна. Вот несколько причин включить ее в свой рацион. Чем полезны тыквенные семечки
Если в детстве вы проводили каникулы у бабушки в деревне, то, несомненно, хоть раз вы наслаждались этим блюдом. Хотя мамалыга кажется банальным блюдом, ее польза для здоровья многообразна. Сегодня она представляет собой здоровый выбор, который может заменить хлеб с полок супермаркетов. Богатая минералами, защищает от болезней Она не только богата минералами, но также содержит витамины В6, С, Е и питательные вещества, необходимые организму для нормального функционирования. Здоровые жиры, содержащиеся в мамалыге, поддерживают надлежащее функционирование кишечника, улучшают пищеварение и процесс сжигания жира. Кукуруза, ее основной ингредиент, также как рис и пшеница, дает необходимую энергию и помогает лучше сконцентрироваться на повседневных задачах, особенно благодаря содержанию фосфора, магния, цинка, калия и рибофлавина. Низкокалорийная, заботится о вашей фигуре
Низкое содержание калорий делает его идеальным блюдом, которое может войти в ваш ежедневный рацион. Вы можете комбинировать ее с различными продуктами, хотя наиболее популярно сочетание с брынзой и сметаной. Таким образом, мамалыга в значительной степени способствует поддержке иммунитета.
Снижает риск развития рака Это было продемонстрировано исследователями в течение долгого времени. Кажется, положительные эффекты мамалыги особенно проявляются при наличии рака толстой кишки и геморрое. Даже если вы сейчас не имеете дело с этими проблемами, частое употребление мамалыги может предотвратить их. Ее антиоксидантные свойства помогают снизить уровень вредного холестерина в организме, поддерживают нормальное функционирование сердца и хорошую циркуляцию крови.
Важно отметить, что просто добавить этот продукт в рацион недостаточно для того, чтобы сохранить здоровье. Кроме употребления мамалыги, нужно остерегаться алкоголя, избегать по возможности потребления жирной пищи, мучных изделий и не забывать о физической активности.
Некоторые секреты! Для укрепления иммунитета. Если вы приготовили мамалыгу и не съели все за столом, оставшийся кусок не выбрасывайте. Когда остынет, разрежьте этот кусок на ломтики толщиной не менее 2 см, обжарьте на сковороде до образования румяной корочки и протрите каждый ломтик чесноком. Потом приготовьте смесь из петрушки с соком лимона и полейте ломтики, протертые чесноком. Это не только повысит иммунитет, но даст дополнительную порцию витамина С, что особенно полезно, если вы курите.
Если вы простудились и у вас мокрый кашель, сварите мамалыгу, оберните ее в полотенце и приложите к груди. Вы заметите, что это усилит отхаркивающий эффект и вам станет легче. В случае простуды, когда у вас заложен нос, и вы не можешь дышать, поможет вдыхание пара только что сваренной мамалыги. Накройте голову чем-то, чтобы весь пар поднимался к пазухам носа.