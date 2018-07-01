Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Олега Васнецова послом Российской Федерации в Республике Молдова и освободил от этой должности Фарита Мухаметшина. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации РФ.
В декабре 2017 года о грядущем назначении Васнецова послом России в Молдове со ссылкой на свои источники сообщал российский «Коммерсант». По словам источника издания в окружении президента Молдовы Игоря Додона, Олег Васнецов должен был еще в марте сменить на этом посту нынешнего главу российской дипмиссии Фарита Мухаметшина.