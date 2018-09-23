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Билеты на поезд Кишинев-Одесса-Кишинев подорожают

Билеты на поезд Кишинев-Одесса-Кишинев подорожают
Начиная с 12 июля билеты на поездки в вагонах II и I класса поезда Кишинев-Одесса-Кишинев станут дороже.
ГП «Железная дорога Молдовы» сообщает, что на поезд № 642 / 641 Кишинев-Одесса-Кишинев 12.072018 (дата отправления) до 23.09.2018 (дата прибытия) устанавливается повышенный коэффициент индексации основных тарифов MGPT для пассажирских перевозок (стоимость билета) на территории ЖДМ:

- для вагона II класса – 2,04 вместо 1,63;
- для вагона I класса – 2,55 вместо 1,63.
Стоимость проезда в вагоне III класса остается неизменной – 142 лея, а в вагонах II и I составит 161 лей и 184 лея, соответственно.

Ранее цена билета в вагоне второго класс составляла 149 леев, а для первого класса – 157 леев.
В течение летнего сезона, с 31 мая по 23 сентября 2018 года, поезд Кишинев-Одесса будет ходить четыре раза в неделю. Поезд отправляется из Кишинева в 6:57. Время отправления из Одессы – 18:45.

  • Вчера, 20:25
  • DTV
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