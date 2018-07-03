Арест по подозрению в шпионаже теперь уже экс-члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан продолжает оставаться одной из самых загадочных историй года. Заседание суда было закрытым, дело вела ФСБ. По данным СМИ, Цуркан передавала иностранным спецслужбам (в частности румынским) данные о поставках электричества в Крым и Донбасс. Нам удалось выяснить, что по крайней мере для сотрудников «Интер РАО» дело Цуркан началось с массовой рассылки письма на корпоративную почту. Письмо содержало аудиозаписи.
О ситуации нам рассказали различные источники, как связанные с «Интер РАО», так и знакомые с ходом расследования дела Карины Цуркан.
В этом году, утверждают источники, на корпоративную почту всех сотрудников «Интер РАО» (около 300 компьютеров, объединенных локальной сетью) пришло удивительное письмо. В послании была ссылка на «облачный» документ, в котором содержались небольшой текст и весьма любопытные аудиовложения. Вид письма — на фото.
Так выглядело скандальное письмо, разоблачающее Цуркан. Две аудиозаписи содержали разговоры двух женщин, третья — разговор женщины и мужчины. По словам источников, голос говорящей они ассоциировали с голосом Карины Цуркан. В тексте расшифровки обозначим эту «фигурантку» К. Есть предположения и по поводу личности второй женщины — однако, не имея подтверждений идентификации, мы воздержимся от конкретики. В расшифровке назовем ее Л. Мы опустили нецензурные выражения, а также упоминаемые фамилии и названия конкретных предприятий.
Аудиозапись первая
Л.: Два миллиарда (нецензурно) задолженности. Ее (нецензурно) в районе тепла, и с ней надо что-то сделать, если с ней ничего не сделать — соответственно, будет беда у (фамилия), ее обесценят, эту задолженность, соответственно, грохнется капитализация. К.: Я помню. Л.: Это у них проблема первая — потому что пойдет обесценивание активов, поэтому нужно что-то делать. Что можно сделать? Нужно срочно внести это в уставный капитал. Когда мы внесем в уставный капитал — шанс, что это не (нецензурно), существенно повышается. А как это сделать? Если ты что-то вносишь в уставный капитал, то это должно иметь какое-то наполнение. А как теперь доказать? Задача в чем: чтобы не подставиться и внести (нецензурно) в уставный капитал и не обесценить эту несчастную (название предприятия). И они сейчас хотят ко мне прийти, чтобы получить мое экспертное мнение. К.: Ну это для того, чтобы потом ты не сказала, что что-то было не так.
Аудиозапись вторая (цитируется частично)
Л.: Это для тебя, не для передачи, но поржи. Инвестиции…
(Фамилия) задумал на (названия городов) провести теплофикацию. Выводит неблочные части. И одна, и вторая станция.
Не вдаваясь в спецификации, есть три варианта. И на одной и на второй — подтягивает тот вариант, который наиболее дорогой, но можно сделать более дешевый или можно вообще ничего не делать.
На (название) нужно просто вывести блоки, и действующей тепловой нагрузки хватает для тех потребителей, которые присоединены. То есть не надо тянуть теплофикацию, надо сделать только минимальные ремонты, бойлеры подкачать — минимальные вещи.
Стоимость одного вопроса — 400 миллионов рублей, стоимость второго — 400, ну пожужжать, и стоимость миллионов до 100, два проекта, опустить можно. Стоимость такая вот колеблющаяся...
Модели, Карин, содержат ошибки, начиная от арифметических, включая то, что в пояснительной записке одни капексы (капитальные расходы. — «МК»), а в моделях другие капексы — потому что, если поставить другие капексы, — то они не проходят окупаемость варианта, а потратить хочется очень много. Включая то, что туда зашивается — извини, им приходится перемаркировывать турбины, то есть конденсационные в теплофикационные переводить.
Идет снижение мощности, идет потеря, а если снизить нагрузку, тебе с рынка оплатят меньше — турбины маркируют вниз, а мощность не убирают, то есть мощность остается оплаченной.
Там, Карина, модели гуляют по сотне миллионов — это слабо сказать... Короче, проводим серию переговоров, встречаемся с (фамилии), все всё согласовали. В конце концов (фамилии), скрипя зубами признают, что да, вариант этот не можем натянуть там с южкой, нагрузка есть, технари там все подтверждают. Скрипят зубами. Я говорю: да, бывает, коллеги, извините, я же человек такой, никогда не иду на конфронтации... Кто там им сказал это делать — это уж дело третье...
К.: Чего ты паришься? (...)
Аудиозапись третья
Разговор К. с мужчиной (далее — М.), по словам источников, предположительно, может быть связан с Молдавской ГРЭС. (Отметим, что этот объект является «окном» для энергоэкспорта в Западную Европу.)
К.: Ну что, посмотрели ту записку?
М.: Да, я посмотрел. Если надо, то мы готовы. Там вот какой нюанс есть — два лишних шва. Они сказали, что документацию изменят, а не швы уберут. Есть опасения, что они пойдут в проектную организацию и там перепишут технические условия, а мы потом себя не зарегистрируем в местном надзоре.
К.: Тогда что?
М.: Тогда мы просто положим их на склад, и нужно будет ждать еще.
К.: А можно поставить условия оплаты и регистрации?
М.: Можно, я говорю, что раз вопрос так встал, мы готовы пойти на то, чтобы это сделать. Я проконсультировался у белорусских коллег, и мне сказали, что бабка надвое сказала. Но в принципе в таких агрегатах, которые работают с высокими температурами и давлением, лишних швов не любят.
К.: Тут самое главное, чтобы нигде не прозвучало, что такая турбина тьфу, фигня, эта с давлением есть готовая в Саратове. Самое главное, чтобы не прозвучало, иначе это будет воспринято как коррупционная тема.
М.: Мы согласны ждать, пусть те делают по техническим условиям, с которыми они согласились и прописали.
К.: Последняя фаза по служебной записке (фамилия). Видимо, швы должны рассосаться?
М.: Это невозможно.
К.: Это очевидно, да, поэтому я об этом сразу сказала. Тут вот будет первый вариант — протокольное совещание, что будет так-то так-то, и потом можно будет подумать. Главное, боже упаси сказать про Саратов. Мы должны сказать, что нам сделали вот эти питерские умельцы, которые блоху подковали.
М.: Я же говорю, хотят устранить эти недостатки и договориться с проектировщиками, чтобы они заключили, что там эти швы нужны.
К.: Да, что без них никуда.
М.: Да.
К.: Ну это возможно?
М.: За деньги все возможно в Санкт-Петербурге.
К.: Что хотела сказать — что если в разговоре пойдут намеки, что в Саратове есть готовые, тут, главное, сдуру не сказать, что а-а-а, а в Саратове есть готовые. И далее сказать, что все, о чем мы мечтаем, что самые лучшие производители — наша питерская компания. Задача сказать, что вы хотите зарубить лучшее, что создал бог, — их технологии, не помню, как эти детали называются, низкого давления?
М.: Подогреватели низкого давления, ПНД.
К.: Да пусть хоть какого давления — рисков-то нету.
М.: Как? 400 градусов температура и 7 атмосфер.
К.: Не надо такие при мне фразы употреблять. (Смеется.)
По версии источника, близкого к «Интер РАО», эта беседа состоялась в Москве. Ее участники обсуждали детали ситуации с подогревателями низкого давления.
Схему мы можем представить так: в городе N специально заказываются и закупаются ПНД, выполненные с нарушением технологии — сооружения имеют швы, которых быть не должно, из-за того что со временем нецельные сооружения просто-напросто взрываются. При этом производство, отвечающее стандартам, налажено в другом городе, и там имеются в наличии уже готовые подогреватели.
На восстановление после такой аварии станции требуется около полугода, и на это время производство электроэнергии парализовано. Если вывести станцию из строя, то появляется угроза срыва контрактов с зарубежными потребителями и компания вынуждена закупать электроэнергию у другой страны по завышенной цене.
Имеет ли отношение эта схема к разговору на аудиозаписи? Мы этого не знаем. Зато наслышаны от источников, что Карина Цуркан имела связи в руководстве Украины (она называла эту страну «шоколадная страна», из-за того что якобы лично решала вопросы с Петром Порошенко, хорошо известен его кондитерский бизнес) и в Молдавии, откуда она родом. Ее бывший муж Александр Цуркан в свое время входил в местный совет директоров Американской торгово-промышленной палаты, участвовал в разработке молдавского законодательства и входил в консультативный совет при минэкономики Молдовы. Теоретически Цуркан могла «сыграть» как на сделках, так и на скачках национальных валют — в ее окружении прекрасно знали, что Карина Цуркан имела влияние на молдавские банки.
Стоит ли говорить о том, что вброс телефонных переговоров произвел эффект разорвавшегося снаряда?
Телефонный шифр
После того как письмо получили сотрудники «Интер РАО», рассказывает один из источников, его содержание стало самой обсуждаемой темой в кулуарах компании. Цуркан перестала проводить личные встречи в своем кабинете, однако по-прежнему приходила на работу. Она пыталась убедить руководство, что это провокация, но ее уже плотно взяли в разработку силовики (по разным данным, сотрудники СВР и управления экономической безопасности ФСБ).
А разрабатывать было что. Источники, близкие к силовым структурам, сообщили, что у Цуркан в разное время было от 7 до 10 (!) мобильных телефонов, она активно общалась в мессенджерах, использовала и стационарный служебный аппарат.
Также в спецслужбах, говорят источники, исследовали данные о перемещениях Цуркан. Она летала в Баден-Баден, где постоянно проживает Виктор Дригенич (непубличный и весьма влиятельный бизнесмен-строитель, начинавший в РАО «ЕЭС» и имеющий отношение к атомной энергетике, вместе с Цуркан они реализовали совместные проекты в Сочи). По «легенде», Цуркан летала на германский курорт с целью отдыха. Однако силовики выяснили, что она там встречалась с Дригеничем.
Но и это еще не всё. Самым тревожным звоночком, по данным источников, стало то, что Карина Цуркан несколько лет назад при свидетелях якобы вела телефонные переговоры с некоей Анной (имя изменено) и говорила, что ей срочно нужен российский паспорт, она готова заплатить любые деньги.
А буквально после каждого мало-мальски важного разговора с руководством «Цуркан звонила на московский номер сотового оператора и слово в слово пересказывала беседу, передавая в том числе и такие сведения, которые могут представлять интерес для зарубежных разведок».
Оперативники ФСБ в середине прошлого месяца задержали Карину Цуркан на рабочем месте и доставили ее в Лефортовский суд, где ее арестовали до 13 августа. В ее кабинете был проведен обыск, изъяты личные вещи, телефоны и носители информации. Карина Цуркан не согласилась с обвинением и подала апелляцию, которую Мосгорсуд не удовлетворил.
фото: Дарья ФедотоваКарина Цуркан в суде.
Портрет «шпионки» Карина Цуркан пришла работать в «Интер РАО» еще при прошлом председателе правления, Евгении Доде, впоследствии возглавившем «РусГидро», который в 2016 году был арестован СК по подозрению в мошенничестве. Она попала в подразделение под названием «географический дивизион», который через некоторое время возглавила. Однако, несмотря на рост внутри отдела в масштабах компании, Карина Цуркан сначала существенно продвинуться не смогла, даже несмотря на свои достоинства. По словам коллег, Цуркан присущ мужской склад ума, она обладает железной логикой и феноменальной памятью. В профессиональных вопросах очень подкованна. Цуркан не скрывала своих амбиций. С энтузиазмом шла на сближение с руководящим составом, но с рядовыми сотрудниками с первых дней установила дистанцию — любая попытка даже назвать ее по имени пресекалась: только «Карина Валерьевна».
Сначала в ее компетенции были только поставки электроэнергии на Молдавскую ГРЭС. Но потом жизнь Карины Цуркан изменилась. Она очень быстро стала топ-менеджером.
Карина проводила много времени на работе, обычно приезжала к 9.00, а уйти могла позже 21.00. Перемещалась только на служебной «Тойоте Камри» с водителем. Ее зарплата составляла в среднем два миллиона рублей в месяц, а в конце года Цуркан получала премии и 13‑ю зарплату, что в общем составляло около пяти миллионов рублей. В офисе на улице Усачёва на третьем этаже у нее был свой кабинет, довольно скромный.
Карина Цуркан никогда не была публичным человеком, на мероприятиях избегала попадания в объективы фотографов и видеооператоров. Она жила с сыном и матерью в квартире в Шмитовском проезде. В этой квартире также бывал наездами Виктор Дригенич.
Сын Карины учился в элитной школе и доставлял матери много хлопот. Ее вызывали к директору как обычную мамочку. Она очень многое вкладывала в сына и нанимала ему репетиторов.
Еще из привязанностей у Карины Цуркан была любовь к собакам. Пару лет назад она прочитала в Сети пронзительную историю щенка — метиса лабрадора по кличке Терри, и взяла псину под свое шефство. Волонтеры отдали собаку в приют в Калужской области, а благодетельница ежемесячно перечисляла на ее содержание 2 тысячи рублей. Последний раз она помогла Терьке — как она сама ее ласково называла — в мае.
Официально Карина Цуркан была с мужем в разводе, однако поддерживала с ним близкую связь — они вместе летали отдыхать на Филиппины, в Таиланд, в Саудовскую Аравию. Не так давно Карина начала приобретать недвижимость, в частности, говорят источники, купила большой дом в Юрмале.
Что касается гражданства, то на руках у Цуркан имелось три паспорта (Молдавии, Румынии и России). С нотой о предоставлении информации по делу и признанием своей гражданкой к России уже обратилась Румыния.
По имеющимся у нас данным, от молдавского гражданства, как сообщалось ранее, Карина не отказывалась. Зато у сотрудников спецслужб возникли сомнения в том, что российское гражданство госпожой Цуркан было получено легально.
Отсюда логично предположить, что обвинение квалифицируется именно поэтому не как госизмена, а по статье «Шпионаж», которая применяется к иностранным гражданам и не применяется к тем, у кого даже одно из нескольких гражданств — российское.
Пока в истории Карины Цуркан гораздо больше вопросов, чем ответов. Судя по количеству озвученного только нам материала, следствию предстоит очень большая работа. Если версия о шпионаже подтвердится, то можно будет говорить о развитии нового «тренда»: продаже на Запад государственных и промышленных секретов. Покупателей там, судя по всему, достаточно. И это действительно большая угроза для России.