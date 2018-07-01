Dnestr.TV

 
0

На свободу с чистой совестью...

На свободу с чистой совестью...
Президент ПМР Вадим Красносельский своим указом отклонил ходатайства о помиловании без малого почти ста осужденных, отбывающих свой срок в приднестровских местах лишения свободы. Это было сделано, как сообщается, "с учётом характера, степени общественной опасности совершённых преступлений, а также мнения учреждений исполнения наказаний".

Зато другим указом, "рассмотрев ходатайства осужденных, в соответствии с пунктом 2 статьи 63 Конституции ПМР, руководствуясь принципами гуманности, в целях предоставления дополнительной возможности для становления на путь исправления", были помилованы 7 человек(1- условное), а девятерым сократили наполовину срок отбытия наказания.
  • Сегодня, 05:42
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Верховный Совет ПМР лишил Олега Хоржана депутатской неп ...
  • Участники боевых действий по защите ПМР выступили с ини ...
  • Пресс-конференция депутата ВС ПМР О. Хоржана
  • Приднестровье на пороге новых испытаний
  • Тучи над Тирасполем. К метеосводкам отношения не имеет.
  • Новости приднестровского правосудия: суд над Хоржаном п ...
  • Крепче за кошелек держись, шофер!
  • Показательная порка продолжается
  • Защитнику ПМР Апостолову назначили административный штр ...
  • Обзор цен в Затоке — дороже, чем в Египте и Турции

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Верховный Совет ПМР лишил Олега Хоржана депутатской неп ...
  • Участники боевых действий по защите ПМР выступили с ини ...
  • Пресс-конференция депутата ВС ПМР О. Хоржана
  • Приднестровье на пороге новых испытаний
  • Тучи над Тирасполем. К метеосводкам отношения не имеет.
  • Новости приднестровского правосудия: суд над Хоржаном п ...
  • Крепче за кошелек держись, шофер!
  • Показательная порка продолжается
  • Защитнику ПМР Апостолову назначили административный штр ...
  • Обзор цен в Затоке — дороже, чем в Египте и Турции
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна