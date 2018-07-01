Президент ПМР Вадим Красносельский своим указом отклонил ходатайства о помиловании без малого почти ста осужденных, отбывающих свой срок в приднестровских местах лишения свободы. Это было сделано, как сообщается, "с учётом характера, степени общественной опасности совершённых преступлений, а также мнения учреждений исполнения наказаний".



Зато другим указом, "рассмотрев ходатайства осужденных, в соответствии с пунктом 2 статьи 63 Конституции ПМР, руководствуясь принципами гуманности, в целях предоставления дополнительной возможности для становления на путь исправления", были помилованы 7 человек(1- условное), а девятерым сократили наполовину срок отбытия наказания.

