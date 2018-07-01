В вайбер паблик-чате "Приднестровье" была размещена информация, касающаяся гибели воспитанника суворовского училища, произошедшей в Каменке, следующего содержания:
Несомненно то, что информация нуждается в серьезной проверке сотрудниками правоохранительных органов. Но если даже некоторые сообщения подтвердятся, то речь идет о серьезном положении дел в криминогенной обстановке этого маленького приднестровского, кстати, курортного городка.
Ждем реакции правоохранительных органов и развития ситуации.