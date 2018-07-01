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Игорь Додон: для решения приднестровской проблемы нужен консенсус в руководстве Молдовы

Игорь Додон: для решения приднестровской проблемы нужен консенсус в руководстве Молдовы
Президент Игорь Додон заявил, что для решения приднестровской проблемы необходимо найти консенсус в руководстве Молдовы. Как передает агентство «ИНФОТАГ», об этом он заявил во вторник вечером на пресс-конференции, в ходе которой подвел итоги полутора лет на посту президента.

«Хочу, чтобы было понятно. У нас с парламентом и правительством есть принципиальные разногласия по большинству вопросов. По проблеме приднестровского урегулирования таких разногласий нет. Есть общее понимание того, что проблему нужно решать», - сказал Додон.
Он напомнил, что в начале 2017 г. была создана общая платформа для выработки решений по приднестровскому урегулированию.
«Эта платформа, в которую входят советник президента, представители правительства и парламента работает. У нас нет разногласия относительно выполнения «берлинского протокола. И он выполняется. Шесть из восьми пунктов протокола уже выполнены или близки к выполнению», - подчеркнул президент.

По его словам, нужно работать над выработкой политического решения по окончательному урегулированию конфликта.
«Что же касается политического решения, то его нужно разработать. И нужно найти консенсус на политическом уровне на правом берегу Днестра. А уже потом выйти с предложениями к Тирасполю. Если не удастся найти консенсус сейчас, будем решать после парламентских выборов. Работа в этом направлении ведется, но пока не следует публично обсуждать «сырые» решения», - сказал Додон.

Он отметил, что работа ведется и с Приднестровьем.
«За полтора года состоялись три встречи с лидером Приднестровья Вадимом Краносельским. Мы сейчас готовим очередную встречу»,- сказал президент.
  • Сегодня, 15:20
  • DTV
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