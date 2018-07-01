Как сообщает Olga Nevelskaya, "29 июня 2018 г. в Тирасполе, НП «Региональная Ассоциация творческих лабораторий, промыслов и ремёсел» при поддержке общественных организаций «Словенская филантропия» (Любляна) и «Interactiune» (Кишинэу), ОО «Взаимодействие» (Тирасполь), провела Конференцию на тему: «Интегрированный подход в изучении правовой грамотности ремесленников. Форматы взаимодействия» с церемонией вручения наград победителям ежегодного конкурса "Этно-традиция 2018". Конференция была насыщена актуальной информацией, анализу и рекомендациям проведенного исследования по изучению потенциала женщин в сохранении культурного наследия и укрепления межэтнического взаимодействия; изучению потребностей в реализации своих прав как ремесленника; представлены реальные возможности межэтнического взаимодействия регионов в творчестве и ремесле.
Призёрами конкурса «ЭТНО-ТРАДИЦИЯ 2018» стали: Irina Ştirbatîi-Darunin - номинация «Ручная вышивка национальной одежды», Галина Харченко – номинация «Изделия из глины», Кожухарь Светлана – номинация «Ткачество», Карачебан Майя – номинация «Куклы», Руденко Виктория – номинация «Национальный сувенир», Оксана Королева – номинация «Национальная игрушка», Мунтян Марина – номинация «Украшения», Васильева Прасковья – номинация «Плетение из натуральных материалов», Роуз Алёна – номинация «Эко-косметика», Русу Оксана и Володина Ирина– номинация «Инновации в ремесле и творчестве», Приз зрительских симпатий завоевала Русу Оксана.