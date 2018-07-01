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Как повысить правовую грамотность ремесленников

Как повысить правовую грамотность ремесленников
Как сообщает Olga Nevelskaya, "29 июня 2018 г. в Тирасполе, НП «Региональная Ассоциация творческих лабораторий, промыслов и ремёсел» при поддержке общественных организаций «Словенская филантропия» (Любляна) и «Interactiune» (Кишинэу), ОО «Взаимодействие» (Тирасполь), провела Конференцию на тему: «Интегрированный подход в изучении правовой грамотности ремесленников. Форматы взаимодействия» с церемонией вручения наград победителям ежегодного конкурса "Этно-традиция 2018".
Конференция была насыщена актуальной информацией, анализу и рекомендациям проведенного исследования по изучению потенциала женщин в сохранении культурного наследия и укрепления межэтнического взаимодействия; изучению потребностей в реализации своих прав как ремесленника; представлены реальные возможности межэтнического взаимодействия регионов в творчестве и ремесле.

Как повысить правовую грамотность ремесленников

Как повысить правовую грамотность ремесленников

Как повысить правовую грамотность ремесленников

Как повысить правовую грамотность ремесленников

Как повысить правовую грамотность ремесленников

Как повысить правовую грамотность ремесленников

Как повысить правовую грамотность ремесленников

Как повысить правовую грамотность ремесленников

Призёрами конкурса «ЭТНО-ТРАДИЦИЯ 2018» стали:
Irina Ştirbatîi-Darunin - номинация «Ручная вышивка национальной одежды»,
Галина Харченко – номинация «Изделия из глины»,
Кожухарь Светлана – номинация «Ткачество»,
Карачебан Майя – номинация «Куклы»,
Руденко Виктория – номинация «Национальный сувенир»,
Оксана Королева – номинация «Национальная игрушка»,
Мунтян Марина – номинация «Украшения»,
Васильева Прасковья – номинация «Плетение из натуральных материалов»,
Роуз Алёна – номинация «Эко-косметика»,
Русу Оксана и Володина Ирина– номинация «Инновации в ремесле и творчестве»,
Приз зрительских симпатий завоевала Русу Оксана.
  • Сегодня, 06:04
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