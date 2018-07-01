Для тех, кто планирует поехать: К морю на авто: сколько стоит парковка на побережье Одессы?
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Как убедился корреспондент ТАЙМЕРА, в целом стоимость парковки на побережье колеблется от 20 до 40 гривен.
Дороже всего припарковать авто в районе 13-й станции Большого Фонтана. Частный предприниматель Оксана Степанюк, а точнее, её сотрудники, собирают с желающих припарковать здесь своё авто по 40 гривен.
В 30 гривен в час обойдётся парковка на Ланжероне. Здешние парковки по договору с КП «Одестранспарксервис» застолбила за собой фирма «Эклипсис», оформленная на жителя Арциза Александра Короткова.
По 20 гривен берут за парковку в Аркадии и на автостоянке в районе ресторана «Глечик» (пляж «Дельфин»). Услуги здесь оказывают, соответственно, ООО «Аркадия Сити» (которое контролирует всю Аркадию в целом и которое связывают с деловым партнёром мэра Одессы Геннадия Труханова Владимиром Галантерником) и некий предприниматель Яблонская.
Так как все вышеперечисленные прибрежные парковки отданы частникам, большая часть денег, которые оставляют здесь одесситы, уходит мимо городского бюджета. В муниципальную казну поступает лишь парковочный сбор: по состоянию на 1 июля 2018 года прибрежные парковки перечислили в бюджет 1 миллион 550 тысяч гривен. Источник