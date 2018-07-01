Европарламент принял Резолюцию по ситуации в Молдове, подвергнув жесткой критике молдавские власти. Как передает агентство «ИНФОТАГ», за принятие Резолюции проголосовало 343 из 538 участвующих заседании депутатов, 35 проголосовало «против», 160 - воздержались.
Во время дебатов, депутат от Европейской народной партии (EPP) Кристиан Преда заявил, что «демократия в РМ в опасности. Еще год назад, ввиду изменения избирательной системы, EPP пыталась обратить внимание на ситуацию в республике, но не была услышана, в частности, благодаря социал-демократам, которые пытались скрыть положение дел в Молдове, играя на пользу молдавского олигарха Влада Плахотнюка (председателя правящей ДПМ – «И.»)». «Признание выборов в Кишиневе «недействительными» – очередное доказательство, что Молдова находится в заложниках одного человека, а граждане выходят на протесты, чтобы выразить несогласие с решением судов. В таких условиях финансирование Молдовы должно быть приостановлено: ни одного евро от ЕС, пока власти не выполнят условия для макрофинансовой помощи», - сказал Преда.
Депутат фракции «Зеленые-Европейский альянс» Rebecca Harms отметила, что «протесты – это закономерная реакция граждан РМ на ситуацию в стране, решение суда о непризнании выборов стало настоящим шоком не только для жителей Молдовы, но и европейских партнеров». «В таких условиях финансовую поддержку следует приостановить. Власти РМ должны прислушаться к мнению партнеров. Это важно в контексте приближающихся парламентских выборов», - считает политик.
Депутат от Альянса либералов и демократов за Европу Petras Austrevicius считает, что текущее развитие событий в РМ «разрушает иллюзии: РМ - захваченное государство, управляемое одной непрозрачной политической группой, которую можно назвать частной корпорацией». «Сегодняшнее положение в Молдове таково: судебная система захвачена, а решения судов абсурдны, не предпринято ни одного шага в расследовании кражи миллиарда и не возвращен ни один лей; СМИ захвачены и сконцентрированы в одних руках. К сожалению, проевропейская Молдова – это только видение, которое не имеет ничего общего с реальностью», - сказал депутат.
Представитель Прогрессивного альянса социалистов и демократов (S&D) Виктор Боштинару отметил, что «непризнание выборов в Кишиневе – тревожный сигнал, который доказывает отсутствие уважения к гражданскому волеизъявлению». «Но сейчас, коллеги из ЕРР настаивают на приостановке любой финансовой поддержки Молдовы, в том числе ссылаясь на переход к смешанной системе выборов, который был осуществлен для прозрачности и демократичности будущих парламентских выборов. Необходимо задаться вопросом: не приведет ли такой шаг к ухудшению ситуации в РМ, и началу нового политического пожара?», - сказал он.
Депутат S&D Адриан Крится сказал, что «ситуация в РМ заслуживает пристального внимания, непризнание выборов вызывает беспокойство, ведь свободные выборы – это основа демократии». «Но нам необходимо мыслить рационально и стратегически – нельзя отдалять Молдову от ЕС, поэтому приостановка финансирования будет ошибкой», - сказал депутат.
Депутат S&D Knut Feckenstein считает, что в подобное развитие событий «невозможно поверить, это просто недопустимо, настоящий скандал, который выходит за любые грани» «Если за этим решением о непризнании выборов стоит политическая группа, то необходимо провести расследование, ведь речь заходит о предательстве государственных интересов РМ», - сказал он.
Представитель партии Европейских объединённых левых Гельмут Шольц подчеркнул, что «ЕС видит РМ, как захваченное государство, точно также ее видят граждане, в РМ наблюдается перманентное нарушение прав человека, коррупция. «Надо называть все своими именами – помощь ЕС необходимо приостановить», - сказал он. Источник