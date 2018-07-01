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Рекомендуют не купаться в Днестре

Рекомендуют не купаться в Днестре
Отдел по делам ГОиЧС города Бендеры рекомендует воздержаться от купания в реке Днестр
Уважаемые бендерчане и гости города!
В связи с прохождением дождевого паводка и увеличением сброса воды на Днестровском каскаде изменился гидрологический режим на реке Днестр. Прогнозируемые уровни подъема воды в реке Днестр ниже критических значений. При этом в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологического состояния речной воды, прохождением в протопленном состоянии крупных предметов (бревен, веток и т.д.) и усилением скорости течения, отдел по делам ГОиЧС города Бендеры рекомендует воздержаться от купания в реке Днестр вплоть до нормализации обстановки.

Если вы все же решили отдохнуть на реке и искупаться, строго соблюдайте следующие правила:
1. Особо опасно купание в необорудованных местах. Купайтесь только в установленных и оборудованных местах.
Потому, что:
• в этих местах проводится обследование дна на наличие опасных предметов;
• в этих местах осуществляется дежурство спасателей;
• в этих местах вам окажут квалифицированную первую медицинскую помощь.
2. Не купайтесь в нетрезвом состоянии, помните: пьяный пловец - это потенциальный утопленник!
3. Не оставляйте без присмотра детей, даже если они умеют плавать!
4. Не заплывайте далеко от берега, рассчитывайте свои силы на обратный путь!
5. Если вы устали, а ещё глубоко - не паникуйте, лягте на спину и постарайтесь подать знак, чтобы вам оказали помощь!
6. Во избежание озноба и судорог не переохлаждайте организм длительным пребыванием в воде!
  • Сегодня, 08:19
  • DTV
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