Отдел по делам ГОиЧС города Бендеры рекомендует воздержаться от купания в реке Днестр Уважаемые бендерчане и гости города! В связи с прохождением дождевого паводка и увеличением сброса воды на Днестровском каскаде изменился гидрологический режим на реке Днестр. Прогнозируемые уровни подъема воды в реке Днестр ниже критических значений. При этом в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологического состояния речной воды, прохождением в протопленном состоянии крупных предметов (бревен, веток и т.д.) и усилением скорости течения, отдел по делам ГОиЧС города Бендеры рекомендует воздержаться от купания в реке Днестр вплоть до нормализации обстановки.
Если вы все же решили отдохнуть на реке и искупаться, строго соблюдайте следующие правила: 1. Особо опасно купание в необорудованных местах. Купайтесь только в установленных и оборудованных местах. Потому, что: • в этих местах проводится обследование дна на наличие опасных предметов; • в этих местах осуществляется дежурство спасателей; • в этих местах вам окажут квалифицированную первую медицинскую помощь. 2. Не купайтесь в нетрезвом состоянии, помните: пьяный пловец - это потенциальный утопленник! 3. Не оставляйте без присмотра детей, даже если они умеют плавать! 4. Не заплывайте далеко от берега, рассчитывайте свои силы на обратный путь! 5. Если вы устали, а ещё глубоко - не паникуйте, лягте на спину и постарайтесь подать знак, чтобы вам оказали помощь! 6. Во избежание озноба и судорог не переохлаждайте организм длительным пребыванием в воде!