Отдел по делам ГОиЧС города Бендеры рекомендует воздержаться от купания в реке Днестр

Уважаемые бендерчане и гости города!

В связи с прохождением дождевого паводка и увеличением сброса воды на Днестровском каскаде изменился гидрологический режим на реке Днестр. Прогнозируемые уровни подъема воды в реке Днестр ниже критических значений. При этом в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологического состояния речной воды, прохождением в протопленном состоянии крупных предметов (бревен, веток и т.д.) и усилением скорости течения, отдел по делам ГОиЧС города Бендеры рекомендует воздержаться от купания в реке Днестр вплоть до нормализации обстановки.



Если вы все же решили отдохнуть на реке и искупаться, строго соблюдайте следующие правила:

1. Особо опасно купание в необорудованных местах. Купайтесь только в установленных и оборудованных местах.

Потому, что:

• в этих местах проводится обследование дна на наличие опасных предметов;

• в этих местах осуществляется дежурство спасателей;

• в этих местах вам окажут квалифицированную первую медицинскую помощь.

2. Не купайтесь в нетрезвом состоянии, помните: пьяный пловец - это потенциальный утопленник!

3. Не оставляйте без присмотра детей, даже если они умеют плавать!

4. Не заплывайте далеко от берега, рассчитывайте свои силы на обратный путь!

5. Если вы устали, а ещё глубоко - не паникуйте, лягте на спину и постарайтесь подать знак, чтобы вам оказали помощь!

6. Во избежание озноба и судорог не переохлаждайте организм длительным пребыванием в воде!