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Крепись патентщик, держись патентщик! И остальные тоже...

Крепись патентщик, держись патентщик! И остальные тоже...
Как сообщил сайт Верховного Совета ПМР, депутаты парламентской фракции «Обновление» обсудили Концепцию бюджетной и налоговой политики государства на среднесрочную перспективу.
Как сообщается, "разработанную правительством концепцию можно охарактеризовать как систему взглядов на то, как мы будем жить завтра. Налоговую нагрузку в ближайшие три года планируется удерживать на уровне 28% от ВВП...
В проекте концепции, предполагается разделить предпринимателей по трем классам. Осталось выяснить по каким.

Особое внимание привлекает новость о том, что "предпринимателей, работающих в теневом секторе, попытаются оттуда «вытащить»..."
И как вы думаете? Правильно - с помощью контрольно-кассовых аппаратов.
Так что если концепция получит свое реальное утверждение в виде нормативных актов, то патентщики скоро побегут покупать ККА - контрольно-кассовые аппараты. Кто не знает - штука дорогая по нашим меркам, а еще ее подлежит ставить на учет в налоговой, да и заключать договор об обслуживании со специализирующимся на этом предприятии. Так что - готовь деньги, патентщик!

Крепись патентщик, держись патентщик! И остальные тоже...

А теперь самый главный и животрепещущий вопрос дня: Будет ли индексация пенсий и заработных плат работников бюджетной сферы?
Как оказалось, "общего для всех повышения пенсий и заработных плат бюджетникам до 2020 года не планируется". Как?! А обещания, а повидло и елей, которое лилось в уши приднестровским избирателям перед выборами президента?
На это прозвучал ответ: "Перспективы повышения уровня жизни граждан будут напрямую зависеть от роста экономики и бюджетных поступлений".
«Без увеличения экономического базиса мы не сможем увеличивать бюджетные расходы», – заявила заместитель министра экономического развития Мария Глушкова, представлявшая Концепцию депутатам правящей партии.
Да ладно! А что раньше это было по-другому? или только сейчас прозрели экономисты и прочие специалисты? Судя по всему, дела у нашей власти не слишком хороши, раз они собираются предпринять такие меры. В некоторой части, противоречащие законодательству, предусматривающему обязательную индексацию. Но депутаты сами знают, что делают: могут и отменить положения закона, которые путаются у них под ногами. Но затягивание поясов приведет лишь к недовольству населения.

Как вы думаете, что сделали депутаты с Концепцией? Правильно - поддержали.
А как же может быть иначе.
Григорий Воловой

  • Сегодня, 08:52
  • DTV
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