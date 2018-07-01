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Спирулина -эликсир долголетия и молодости

Спирулина -эликсир долголетия и молодости

Тёмно-зелёное растение – водоросль спирулина – долгое время произрастала в диком виде в Южной Америке и Центральной Африке. И только местные жители знали, насколько полезен этот продукт питания, со временем водоросль привлекла внимание учёных ООН. При организации создали целый институт, который занялся её исследованием, признал это растение идеальной пищей и рекомендовал государственным и частным компаниям создавать центры по производству спирулины. NASA включила этого обитателя воды в рацион питания астронавтов. Одна из статей в журнале о пользе микроводоросли привлекла внимание приднестровца , инженера по радиотехнике Валерия Продиуса. Приднестровье, конечно, не Африка, но Валерий смог создать жаркие условия для выращивания этого тропического растения в теплицах. Причем своё дело он организовал с полным производственным циклом – от выращивания до переработки водоросли.

  • Сегодня, 18:17
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