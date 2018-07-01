В Тирасполе состоялось первое судебное заседание по делу Олега Хоржана, депутата Верховного Совета Приднестровья. Его обвиняют по статьям уголовного Кодекса ПМР: - Статья 315. Применение насилия в отношении представителя власти; - Статья 316. Оскорбление представителя власти. Максимальный срок, предусмотренный по этим статьям - до 10 лет лишения свободы.
В зал суда опального депутата доставили в окружении конвоиров в масках.
Вот, что сообщает А.Самоний в социальной сети Фэйсбук:
По информации, которая есть у "Днестр ТВ", на заседании судья отклонил все ходатайства адвоката подсудимого.
Напомним, что уголовное дело против оппозиционного политика было сформировано на основании заявлений сотрудников милиции, которые не допускали Хоржана в Тираспольский УВД, где находились задержанные участники встречи депутата ВС ПМР с избирателями, тем самым, по словам депутата, нарушая права народного избранника. Власти считают, что это был митинг протеста, и мероприятие было незаконным. Административным арестам и штрафам была подвергнута большая часть участников этого мероприятия.
Депутаты ВС ПМР в большинстве своем представляющие партию "Обновление", которые эксперты относят к фирме "Шериф", дали согласие на привлечение Хоржана к ответственности, сняв с него неприкосновенность. 30 июня Олег Хоржан встретил свой 42-й год рождения в месте лишения свободы.
Следующее судебное заседание состоится 18 июля 2018 года в 12 часов.