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Процесс пошел - в Тирасполе состоялось судебное заседание по делу Олега Хоржана

Процесс пошел - в Тирасполе состоялось судебное заседание по делу Олега Хоржана
В Тирасполе состоялось первое судебное заседание по делу Олега Хоржана, депутата Верховного Совета Приднестровья. Его обвиняют по статьям уголовного Кодекса ПМР:
- Статья 315. Применение насилия в отношении представителя власти;
- Статья 316. Оскорбление представителя власти.
Максимальный срок, предусмотренный по этим статьям - до 10 лет лишения свободы.

Процесс пошел - в Тирасполе состоялось судебное заседание по делу Олега Хоржана

В зал суда опального депутата доставили в окружении конвоиров в масках.

Вот, что сообщает А.Самоний в социальной сети Фэйсбук:

Процесс пошел - в Тирасполе состоялось судебное заседание по делу Олега Хоржана

По информации, которая есть у "Днестр ТВ", на заседании судья отклонил все ходатайства адвоката подсудимого.

Напомним, что уголовное дело против оппозиционного политика было сформировано на основании заявлений сотрудников милиции, которые не допускали Хоржана в Тираспольский УВД, где находились задержанные участники встречи депутата ВС ПМР с избирателями, тем самым, по словам депутата, нарушая права народного избранника.
Власти считают, что это был митинг протеста, и мероприятие было незаконным. Административным арестам и штрафам была подвергнута большая часть участников этого мероприятия.

Депутаты ВС ПМР в большинстве своем представляющие партию "Обновление", которые эксперты относят к фирме "Шериф", дали согласие на привлечение Хоржана к ответственности, сняв с него неприкосновенность.
30 июня Олег Хоржан встретил свой 42-й год рождения в месте лишения свободы.

Следующее судебное заседание состоится 18 июля 2018 года в 12 часов.
  • Вчера, 20:22
  • DTV
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