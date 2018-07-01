Igor Vzorov сообщает:

"Международная ассоциация " Эко-Тирас", хранители реки, 7 июля этого года проводят экспедицию. Основной задачей стоит оценка экологического состояние Днестра. Экспедиция будет проходить от гидростанции в селе Наславча до города Сороки,это почти 160 км по Днестру на байдарках. Днестр сильно меняется не в лучшую сторону, сильно мелеет, заиливается и становится не судоходным. За неделю пути многое придется увидеть и дать всему оценку, а так же все заснять на фото и видео. Как настоящий документ состояния реки".

