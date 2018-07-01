Dnestr.TV

 
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Это наш Днестр, люди!

Это наш Днестр, люди!
Igor Vzorov сообщает:
"Международная ассоциация " Эко-Тирас", хранители реки, 7 июля этого года проводят экспедицию. Основной задачей стоит оценка экологического состояние Днестра. Экспедиция будет проходить от гидростанции в селе Наславча до города Сороки,это почти 160 км по Днестру на байдарках. Днестр сильно меняется не в лучшую сторону, сильно мелеет, заиливается и становится не судоходным. За неделю пути многое придется увидеть и дать всему оценку, а так же все заснять на фото и видео. Как настоящий документ состояния реки".

Это наш Днестр, люди!

Это наш Днестр, люди!

Это наш Днестр, люди!

Это наш Днестр, люди!

Это наш Днестр, люди!

Это наш Днестр, люди!

Это наш Днестр, люди!

Это наш Днестр, люди!

Это наш Днестр, люди!

Это наш Днестр, люди!

Это наш Днестр, люди!

Это наш Днестр, люди!

Это наш Днестр, люди!

Это наш Днестр, люди!

Это наш Днестр, люди!

Это наш Днестр, люди!

Это наш Днестр, люди!
  • Сегодня, 08:21
  • DTV
  • Просмотров: 0
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