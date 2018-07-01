Предложенный депутатом А.Коршуновым законопроект о внесении изменений в закон «О стабилизации банковской системы ПМР» предписывает Бюро по управлению активами передать все принадлежащие ему акции или доли участия в коммерческих организациях правительству до 1 августа этого года. Бюро по управлению активами «позволено» оставить за собой лишь акции ОАО «Экспортно-импортный банк» (Эксимбанк).
Но это еще не все - Бюро по управлению активами должно обеспечить дополнительный выпуск акций коммерческих организаций на сумму их обязательств перед ним (перед ОАО «Бюро по управлению активами») по правам требований, возникших из кредитных договоров. Причем коммерческие организации обязаны будут погасить задолженность по кредитным договорам перед Бюро по управлению активами.
Ряд экспертов оценивают данное предложение, как спорное. Увеличение количества акций может резко ухудшить положение коммерческих организаций на рынке и, если бы было, на биржевой стоимости, что усугубит их выход из кризиса. Кроме того, отмечается, что если акции подобных организаций окажутся в руках правительства, становится непонятной роль самого Бюро. Как они полагают, здесь сокрыто какое-то "двойное дно", о котором можно только предполагать.
Законодательной инициативы также предусмотрено, что финансовые результаты от совершаемых ОАО «Бюро по управлению активами» сделок не будут являться объектом налогообложения, а также не подлежат налогообложению в соответствии с налоговым законодательством. Семен Погребняк