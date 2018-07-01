Депутат Верховного Совета И.Неделков предложил освободить от уплаты налога на имущество физических лиц жителей сельской местности. Речь идет об их домовладениях – сегодня они, как, впрочем, и городские жители, оплачивают налог на имущество, включая как жилые, так и нежилые помещения, расположенные на цокольном и подвальном этажах, а также помещения вспомогательного использования (гаражи, сараи, бани и т.д.). Зачастую такие строения занимают большие площади, что значительно увеличивает налоговую нагрузку на сельских жителей, учитывая, что именно в селах частные домовладения имеют множество строений, не связанных с жилыми зданиями, в том числе для ведения подсобного хозяйства.
Неделков предлагает для селян исключить из налогооблагаемой базы по налогу на имущество физических лиц нежилые помещения, входящие в состав домовладения. Объясняя суть своей законодательной инициативы, парламентарий ссылается на многочисленные обращения граждан, а также обращает внимание, что он разработан в целях поддержки граждан, проживающих в сельской местности.
Законопроектом предусматривается, что в сельских населенных пунктах в составе домовладения налогообложению подлежит только жилая площадь (или ее часть), исчисляемая из предоставленных налогоплательщиком технических документов на домовладение (технический паспорт), находящаяся в пользовании собственника (собственников) домовладения.
Однако не все парламентарии согласились с доводами И.Неделкова. Они напомнили ему, что, во-первых, действующее законодательство республики не оперирует таким понятием как «жилая площадь», во-вторых, и, пожалуй, самое главное для власти, эта инициатива, в случае ее принятия, уменьшит налоговые поступления в казну (у нас то, что плохо для бюджета, даже если хорошо для людей – не приветствуется), и, в-третьих, автор не указывает источники восполнения потерь и без того дефицитного бюджета.
Депутаты Каменского и Рыбницкого гор-райсоветов инициативу в целом поддержали, однако напомнили о Конституции, гарантирующей равные права всем гражданам ПМР и предложили применять данную норму законопроекта не только в отношении селян, но и городских жителей, проживающих в частном секторе и сталкивающихся с идентичными проблемами при уплате налогов. У горожан-частников тоже немало вспомогательных строений на их участках, и налоги не в меньшей степени бьют и по их кошелькам. Не отрицая необходимости поддержки селян, скажем, что сегодня такая общая экономическая ситуация, что поддержку надо оказывать и городским жителям. Словом, если освобождать от этого налога, то всех, а не выборочные категории.
Но на этот шаг, понятное дело, власти не пойдут – ситуация с наполняемостью бюджета общеизвестна. Правительство уже высказало свое отрицательное заключение по этому законопроекту, приведя главный аргумент – налоговые поступления не должны уменьшатся. Как сложится судьба этого законопроекта, покажет голосование в Верховном Совете. Ну а мы вам обязательно расскажем. Иван Загоруйко