Парламентарии предлагают отнести абонентское сервисное обслуживание приборов учета расхода питьевой воды к социально значимым работам
А это значит, что цены на такой вид услуг должны регулироваться государством. С такой инициативой выступил парламентский комитет по государственной региональной политике, его председатель Олег Василатий, предложив внести соответствующие изменения и дополнения в закон «О ценах (тарифах) и ценообразовании».
По мнению автора законодательной инициативы, в условиях рыночного способа хозяйствования использование метода государственного регулирования позволяет с одной стороны дать свободу предпринимательству, с другой – сдержать инфляцию, защитить интересы малообеспеченных слоев общества. Напомним, сегодня в республике госрегулирование цен (тарифов) осуществляется посредством установления фиксированной цены, ее предельных уровней, а также уровня рентабельности и торговой надбавки. Сегодня под госрегулирование у нас подпадают услуги, оказываемые естественными монополиями (свет, тепло, газ, вода), а также услуги телефонной сети, пассажирские (в том числе электротранспортом), почтовые перевозки.
Объясняя необходимость принятия законопроекта, депутат О.Василатий обратил внимание на тот факт, что стоимость тарифов на воду у нас регулируется государством, а ценовая политика на услуги по абонентскому сервисному обслуживанию приборов учета расхода питьевой воды – нет. А это, по его мнению, неправильно, поэтому поправки в закон, закрепляющие на законодательном уровне госрегулирование на абонентское обслуживание, необходимы. Напомним нашим читателям, что согласно приказу министерства экономического развития от 3 августа 2017 года № 166 ««Об установлении на 2018г. предельных уровней тарифов на услуги по установке (монтажу), наладке приборов учета расхода воды для населения» на 2018 год установлен предельный уровень тарифа по установке (монтажу), наладке приборов учета расхода воды для населения в размере 77,45 рублей. Парламентский комитет отмечает, что законопроект требует еще доработки в части определения субъектного состава, которому оказывают данные услуги. Иван Загоруйко