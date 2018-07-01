Парламентарии предлагают «перекроить» очередь на жилье Депутатский корпус рассмотрел законодательную инициативу своего коллеги Олега Василатия о внесении изменений в Жилищный кодекс, в соответствии с которыми предлагается делить льготных очередников по социальным категориям.
Сегодня, напомним, Конституция гарантирует малоимущим гражданам, другим льготникам, нуждающимся в жилье, его бесплатное (или по доступной оплате) получение. Для этого местные органы власти, распоряжающиеся жилищным ресурсом, создают очереди, исходя из определения трёх категорий граждан, нуждающихся в предоставлении квартир или комнат - общая очередь, вне очереди, первоочередная.
Однако мы давно привыкли к тому, что основной закон страны – это такая некая «мифическая книжка», выполнение положений которой необязательно. Вон та же Конституция нам гарантирует бесплатную медицину и образование, а где они – бесплатные? Так же или почти так же и с жильем – некоторые не особо пробивные или «неприближенные» очередники стоят в очереди по 25 – 30 лет, еще со времен Советского Союза. И не факт, что дождутся. Перманентные нехватка бюджетных денег, сложная экономическая ситуация, «тяжелое наследие», на которые привыкли ссылаться наши власти на протяжении почти всей нашей истории существования, делают положения Конституции в части предоставления жилья неработающими или работающими не в полной мере.
Автор законодательной инициативы тоже «неоригинален» - объясняя необходимость принятия поправок в Жилищный кодекс, Василатий для начала напомнил о дефиците республиканского бюджета, об отсутствии финансовой возможности для реализации жилищного строительства (а как же грандиозные планы по строительству доступного жилья, которые нам обещали в разгар предвыборной кампании?), а потом признал, что государство не в силах гарантировать исполнение всех конституционных норм и законов, которые защищают каждого гражданина, его свободу и права, в частности обеспечить жилым помещением всех нуждающихся, признанных таковыми в установленном действующим законодательством ПМР порядке.
Но сможет ли его инициатива по разделению льготных очередей на социальные группы улучшить ситуацию в жилищной сфере – ведь сколько не крои очереди (хоть по социальным группам, хоть по кружкам по интересам), квартир и свободных помещений не прибавится. Но надо отдать должное Василатию, он не стал бить себя в грудь и утверждать, что нам раз плюнуть дом построить и что после его поправок настанет «жилищный рай». Парламентарий был еще и самокритичен – признал, что разделение общей льготной очереди на очереди по социальным категориям принципиально не изменят реальной ситуации в сфере жилищного обеспечения граждан, однако настаивал на том, что предложенная им система разделения льготных очередей послужит основанием для социальной защищенности наиболее нуждающихся слоев населения.
В качестве доводов приводился пример детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение жильем которых берет на себя государство. Когда госадминистрация формирует жилищные очереди, учитывается лишь время постановки на учет, а при таком подходе в той же первоочередной очереди дети-сироты не всегда оказываются в первых числах списка учета граждан, нуждающихся в улучшении жилых помещений. Токмо ради них и социальной справедливости и разработаны поправки в ЖК.
Спорить не будем: социальная справедливость – вещь необходимая и актуальная, особенно в наше время, но все-таки хотелось бы начинать «внедрять» ее не с «кройки» очередей (тем более, что это принципиально положение не изменит), а с разработки программы жилищного строительства, «запуска» строительной отрасли, которая потянет за собой запуск и возрождение многих других смежных секторов, «прописывания» правил игры для строительных компаний и потребителей их «продукции». Об этом говорится не первый год, а воз и ныне там. Впрочем, для этого у нас есть отличная «отмазка: нет денег. Ждем когда они появятся? Иван Загоруйко