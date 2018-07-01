Сегодня у бендерчанки Музы Гончаровой праздник. И не просто праздник, а большой праздник - она отмечает свой 50-летний юбилей.
Она не только работает в Бендерской городской библиотеке им А.С.Пушкина, но и много уделяет внимания литературному творчеству. Именно благодаря ее энергии и настойчивости на свет появились сборники произведений местных писателей и материалов о публикациях о городе Бендеры. Кроме того, является автором прекрасных литературных произведений.
Друзья и коллеги желают ей крепкого здоровья и достижения новых горизонтов в творчестве. Пусть все задуманное исполнится!