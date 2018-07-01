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Конкурс прогнозов: когда ликвидируют аварию в Бендерах?

Конкурс прогнозов: когда ликвидируют аварию в Бендерах?
Вот не повезло, так не повезло. Вроде как совсем недавно на телевидении обсуждался вопрос состояния дорог в Приднестровье. Мэры Бендер и Тирасполя делились своими достижениями и проблемами. Предлагали, советовали, хвалились. Роман Иванченко, глава Бендер, рассказал о том, как все должно быть и почему это так.

Передача закончилась, и через некоторое время в Бендерах провалилась часть дороги по улице Котовского. Так иногда в этом правобережном городе бывает. Разрушилась канализационная труба, и вымыло грунт с соответствующими последствиями. Обычно, такие аварии устраняют оперативно, ведь улица - одна из магистральных, перекрытие, даже ее части, вызывает сложности в движении по городу.

Что мы имеем на сегодня? Работы на этом участке не ведутся. Транспорт ездит в объезды, а перспектива восстановления движения достаточно туманная.
И вот, о чудо! Даже в Тирасполе заинтересовались положением дел: посмотреть на провал (который провалился) приехал председатель правительства ПМР. Масштабное, оказалось явление.

Конкурс прогнозов: когда ликвидируют аварию в Бендерах?

Роман Иванченко проинформировал, что "Коммунальщики вынуждены ремонтировать трубу на всем участке, а это 150 метров.
На закупку и установку нового коллектора, приобретение и засыпку песка, а также на восстановление дорожного покрытия потребуется порядка 2 млн 400 тысяч рублей....
...К слову, участок канализационной сети обеспечивает водоотток больше половины Бендер".

Конкурс прогнозов: когда ликвидируют аварию в Бендерах?

Провели совещание, наметили программу.... Теперь, можно было подумать, работа закипит. Ан нет! Особой прыти никто не проявляет. Даже асфальт еще толком не вскрыли. Да и чего вскрывать - выходные были.
Вообще у нас в Бендерах если что-то и делают, то очень долго и, порой, вопреки здравому смыслу, как это показали события по ремонту дорожного покрытия на ул. Бендерского восстания и др.

Местные шутники уже предлагают это место огородить и превратить в историческую достопримечательность. В конце концов Остап Бендер продавал билеты на провал, чтобы он не проваливался. Может быть, и бендерчанам подумать в этом направлении? Ведь все равно провалится через очередные четыре года, как это было в 2010 и в 2014 году. Чего зря тратить деньги!

Конкурс прогнозов: когда ликвидируют аварию в Бендерах?

А если серьезно, то будем следить за очередной эпопеей: как отремонтируют канализацию и дорогу.
Предлагаю конкурс прогнозов: думаю, что дней десять. Кто как думает?
Григорий Воловой
  • Вчера, 18:28
  • DTV
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