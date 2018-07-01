Вот не повезло, так не повезло. Вроде как совсем недавно на телевидении обсуждался вопрос состояния дорог в Приднестровье. Мэры Бендер и Тирасполя делились своими достижениями и проблемами. Предлагали, советовали, хвалились. Роман Иванченко, глава Бендер, рассказал о том, как все должно быть и почему это так.
Передача закончилась, и через некоторое время в Бендерах провалилась часть дороги по улице Котовского. Так иногда в этом правобережном городе бывает. Разрушилась канализационная труба, и вымыло грунт с соответствующими последствиями. Обычно, такие аварии устраняют оперативно, ведь улица - одна из магистральных, перекрытие, даже ее части, вызывает сложности в движении по городу.
Что мы имеем на сегодня? Работы на этом участке не ведутся. Транспорт ездит в объезды, а перспектива восстановления движения достаточно туманная. И вот, о чудо! Даже в Тирасполе заинтересовались положением дел: посмотреть на провал (который провалился) приехал председатель правительства ПМР. Масштабное, оказалось явление.
Роман Иванченко проинформировал, что "Коммунальщики вынуждены ремонтировать трубу на всем участке, а это 150 метров. На закупку и установку нового коллектора, приобретение и засыпку песка, а также на восстановление дорожного покрытия потребуется порядка 2 млн 400 тысяч рублей.... ...К слову, участок канализационной сети обеспечивает водоотток больше половины Бендер".
Провели совещание, наметили программу.... Теперь, можно было подумать, работа закипит. Ан нет! Особой прыти никто не проявляет. Даже асфальт еще толком не вскрыли. Да и чего вскрывать - выходные были. Вообще у нас в Бендерах если что-то и делают, то очень долго и, порой, вопреки здравому смыслу, как это показали события по ремонту дорожного покрытия на ул. Бендерского восстания и др.
Местные шутники уже предлагают это место огородить и превратить в историческую достопримечательность. В конце концов Остап Бендер продавал билеты на провал, чтобы он не проваливался. Может быть, и бендерчанам подумать в этом направлении? Ведь все равно провалится через очередные четыре года, как это было в 2010 и в 2014 году. Чего зря тратить деньги!
А если серьезно, то будем следить за очередной эпопеей: как отремонтируют канализацию и дорогу. Предлагаю конкурс прогнозов: думаю, что дней десять. Кто как думает? Григорий Воловой