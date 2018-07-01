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Пена вокруг пива

Пена вокруг пива
Чего греха таить - любит наш народ пиво. Особенно летом, когда, в жаркий, знойный день хочется прикоснуться губами к этой восхитительной пивной шапочке в только что налитом бокале - это кайф!

До недавнего времени в Приднестровье особого разнообразия среди этого популярного напитка не наблюдалось. Классическим считалось пиво, выпускаемое ЗАО «Бендерский пивоваренный завод». И это неудивительно, потому что местные пивовары еще в середине 19-го века готовили сей чудесный напиток.
В советские годы после модернизации и запуска новых линий, используя технологии и опыт чехословацких друзей, бендерчане вышли на еще более высокий уровень и завоевали высокую репутацию у потребителей, которую поддерживают и сейчас.

Уже в настоящее время в Приднестровье появились новые производители. Вездесущая фирма-монополист также приложила усилия, чтобы отличиться на этом сегменте продаж. Они выпустили пиво под маркой "Наше пиво". Только вот беда: и технологии современные, и сырье, вроде бы, качественное, и желание огромное - а потребитель все равно ориентирован больше на бендерскую "Старую крепость" - "старушку" - как ее ласково зовут покупатели.

Пена вокруг пива

Как в таких случаях борются за внимание? Правильно - улучшают качество, продумывают различные акции и пр., и др.

Но это не для монополиста, имеющего политическую, и экономическую, как можно понять, власть в республике.
Как сообщили достоверные источники, стало известно, что агенты, развозящие продукцию шерифовского пива, стали требовать от магазинов, чтобы они прекратили реализовывать бендерское пиво, а также водку, которую производит ЗАО «Бендерский пивоваренный завод». Говорят, что тонко намекали, типа: иначе... сами понимаете...

Что тут понимать? Антимонопольный комитет у нас молчит. Интересно, они хоть деньги за такую "работу" получают? Депутаты, которые раньше так много времени уделяли и пивзаводу и биохиму, рты позакрывали - бизнес монополиста дело святое!
А что остается нам?

ЗАО «Бендерский пивоваренный завод» всегда был большим донором местного бюджета, да и в республиканский суммы шли хорошие. Есть мнение, что сейчас кто-то усиленно пытается сократить рынки реализации его продукции, чтобы поставив в невыгодные условия работы, тем самым устранить конкурента, а может быть, и перекупить.

Имеется информация, что срочно организована новая комплексная проверка бендерского завода. Некоторые товарищи, вернее - господа, видимо мечтают поменять организационно-правовую форму предприятия. Не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы догадаться зачем.
Как видите, вокруг бендерского пива развернулись нешуточные баталии.

Пена вокруг пива

Раньше на столике у разливающего пиво, как сейчас сказали бы, бармена была табличка "Требуйте отстоя пены и долива!".
Предлагаю всем новый девиз: "Требуйте пиво "Старая крепость"! Ведь потребитель определяет то, что ему хочется купить, а не то, что ему навязывают!

Григорий Воловой


  • Сегодня, 11:06
  • DTV
  • Просмотров: 4
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