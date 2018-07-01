Любовная драма разыгралась во дворе жительницы Дубоссарского района 8 июля. Воскресный вечер она проводила в компании односельчанина.
Как сообщает МВД ПМР, однако в 20.00 ее супруг неожиданно вернулся домой. Не помня себя от гнева, он схватился за топор. Любовник попытался сбежать, но 57-летний хозяин настиг его во дворе и нанес несколько ударов. Его жена вызвала милицию и скорую помощь. 52-летнего мужчину доставили в реанимацию.
- Женщина рассказала, что возле её дома подрались супруг и односельчанин. В ходе работы на месте происшествия стало известно, что мужчины поскандалили на почве ревности. Разгневанный 57-летний сельчанин нанёс своему противнику несколько ударов топором по голове. 52-летнего пострадавшего с места происшествия в больницу увезла скорая помощь, - сообщили в МВД Приднестровья.
У пострадавшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, резаные раны височной области слева и затылка. Хозяина дома задержали и возбудили уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью. Агрессивный ревнивец даёт показания.
Кровавое убийство мужа совершила пенсионерка в Бендерах Пожилая женщина во время ссоры убила своего супруга в Бендерах. 68-летняя семейная пара устроила крупную ссору с раннего утра. В течение нескольких часов они кричали друг на друга, а затем расходились по разным углам квартиры.
Около 12 часов муж с женой начали драться. Женщина не выдержала давления супруга, схватила кухонный нож и всадила его в грудь обидчика. Лезвие повредило артерию. Окровавленный мужчина упал на пол и потерял сознание.
Пенсионерка поняла: случилось что-то ужасное, и вызвала скорую помощь. Но приехавшим медикам оставалось только оформить смерть мужчины. - По факту убийства УСК г. Бендеры возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства совершения особо тяжкого преступления будут установлены в ходе следствия. С места происшествия изъяты вещи и предметы, которые могут быть приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств, - сообщили в МВД Приднестровья.