Dnestr.TV

 
0

Муж, любовник, жена - топор; пенсионерка - нож... - криминальные новости

Муж, любовник, жена - топор; пенсионерка - нож... - криминальные новости
Любовная драма разыгралась во дворе жительницы Дубоссарского района 8 июля. Воскресный вечер она проводила в компании односельчанина.

Как сообщает МВД ПМР, однако в 20.00 ее супруг неожиданно вернулся домой. Не помня себя от гнева, он схватился за топор. Любовник попытался сбежать, но 57-летний хозяин настиг его во дворе и нанес несколько ударов. Его жена вызвала милицию и скорую помощь. 52-летнего мужчину доставили в реанимацию.

- Женщина рассказала, что возле её дома подрались супруг и односельчанин. В ходе работы на месте происшествия стало известно, что мужчины поскандалили на почве ревности. Разгневанный 57-летний сельчанин нанёс своему противнику несколько ударов топором по голове. 52-летнего пострадавшего с места происшествия в больницу увезла скорая помощь, - сообщили в МВД Приднестровья.

У пострадавшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, резаные раны височной области слева и затылка. Хозяина дома задержали и возбудили уголовное дело за умышленное причинение вреда здоровью. Агрессивный ревнивец даёт показания.

Муж, любовник, жена - топор; пенсионерка - нож... - криминальные новости

Кровавое убийство мужа совершила пенсионерка в Бендерах
Пожилая женщина во время ссоры убила своего супруга в Бендерах.
68-летняя семейная пара устроила крупную ссору с раннего утра. В течение нескольких часов они кричали друг на друга, а затем расходились по разным углам квартиры.

Около 12 часов муж с женой начали драться. Женщина не выдержала давления супруга, схватила кухонный нож и всадила его в грудь обидчика. Лезвие повредило артерию. Окровавленный мужчина упал на пол и потерял сознание.

Пенсионерка поняла: случилось что-то ужасное, и вызвала скорую помощь. Но приехавшим медикам оставалось только оформить смерть мужчины.
- По факту убийства УСК г. Бендеры возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства совершения особо тяжкого преступления будут установлены в ходе следствия. С места происшествия изъяты вещи и предметы, которые могут быть приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств, - сообщили в МВД Приднестровья.

  • Сегодня, 06:23
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Процесс пошел - в Тирасполе состоялось судебное заседан ...
  • Новости приднестровского правосудия: суд над Хоржаном п ...
  • Крепче за кошелек держись, шофер!
  • Защитнику ПМР Апостолову назначили административный штр ...
  • Смертельное ДТП в Григориополе
  • Обзор цен в Затоке — дороже, чем в Египте и Турции
  • И был суд. Скорый и... (обновлено!)
  • Серьезное ДТП в Бендерах
  • Олег Хоржан объявил голодовку и другие новости приднест ...
  • Дело было в мае... в Тирасполе высокий уровень загрязне ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Процесс пошел - в Тирасполе состоялось судебное заседан ...
  • Новости приднестровского правосудия: суд над Хоржаном п ...
  • Крепче за кошелек держись, шофер!
  • Защитнику ПМР Апостолову назначили административный штр ...
  • Смертельное ДТП в Григориополе
  • Обзор цен в Затоке — дороже, чем в Египте и Турции
  • И был суд. Скорый и... (обновлено!)
  • Серьезное ДТП в Бендерах
  • Олег Хоржан объявил голодовку и другие новости приднест ...
  • Дело было в мае... в Тирасполе высокий уровень загрязне ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна