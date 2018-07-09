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Опубликован список украинских пляжей, где от отдыха лучше отказаться

Опубликован список украинских пляжей, где от отдыха лучше отказаться
Целая карта пляжей, которые не рекомендованы для отдыха, опубликована украинскими экспертами Центра общественного здоровья.
На границе Молдовы с Украиной то и дело выстраиваются огромные очереди из автомобилей, а все потому, что многие граждане нашей республики рвутся на отдых на пляжи соседней страны. Впрочем, планируя поездку на Украину, стоит заранее проверить состояние пляжа, на котором вы рассчитываете отдохнуть. Некоторые из этих зон угодили в список не рекомендованных для купания.

"В период с 22 июня по 5 июля проведено 1001 исследование качества воды на территории южных областей Украины, у которых есть выход на морское побережье: из них 3% не отвечают стандартам на микробное загрязнение", — отмечено в сообщении Центра общественного здоровья.

На сайте ведомства опубликована карта пляжей (речных и морских), от отдыха на которых лучше отказаться. В частности, стоит обходить стороной пляж общего пользования в Скадовске (Херсонская область). Также не рекомендуется отдыхать на пляжах "Левобережный", "Центральный" и "Песчаный" в Мариуполе. Согласно данным структуры, пляжи в Одесской области отвечают требованиям по микробиологическим показателям.
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  • Сегодня, 06:28
  • DTV
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