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Куда идешь, приднестровская журналистика?

Куда идешь, приднестровская журналистика?
Недавно состоялся круглый стол: "Приднестровская журналистика: реалии и перспективы развития". Я выступил инициатором его проведения.
И скажу вам, почему это сделал.

В последнее время у журналистов Приднестровья, как и в обществе, наметился серьезный раскол. Отношение к журналистам и отношения журналистов вряд ли можно назвать добрыми словами. Добавьте к этому масштабные кадровые решения в государственных и муниципальных медиа, которые некоторые назвали зачистками, да и возрастающую роль блогеров в получении информации гражданским обществом - тем для разговора было предостаточно. Недавно появившаяся Платформа бизнеса Приднестровья - 2018: "Время новых решений", от Бизнес Ассоциации «Мост», прибавляла к этому свое революционное предложение:
"Приватизация средств массовой информации, в том числе электронных. Приватизация или ликвидация печатных СМИ, учредителями которых являются местные органы власти.
Запрет органам государственного управления создавать новые СМИ".
Как видите, было о чем говорить, спорить и вырабатывать решения журналистской и прочей братии.
Заранее вопрос встречи за круглым столом журналистов обговорил с начальником Государственной службы СМИ Лидией Колодкой. Она идею поддержала. Обзвонил и пригласил на встречу через их руководство журналистов официальных СМИ: ТВ ПМР, ТСВ, БТВ, газет: "Приднестровье", "Новое время", "Слободзейские вести"...
Пригласил Наталью Воробьеву, председателя Союза журналистов Приднестровья; Николая Бучацкого, члена Общественной Палаты ПМР; Луизу Дорошенко, руководителя "Медиацентр Приднестровья", блогеров, студентов, как и всех желающих, кому небезразлична ситуация в этой области.

Планировался этакий шаг навстречу. Ведь общих тем для разговора - выше крыши. И в области защиты прав, и в области законодательства и механизма его использования.
Да что там говорить! Надо было искать какой-то общий путь правильной подачи информации и повышения авторитета всех СМИ независимо от их формы. Пора переходить от борьбы, раскалывающей общество, к выработке новых правил, которые устроят общество.
В крайнем случае, надо было просто начать разговор, сделать, как я говорил, шаг навстречу.

И встреча состоялась, а вот шаг навстречу не был сделан.
Никто из журналистов, работающих в официальных медиа, не пришел. А в некоторых редакциях, как мне затем стал известно, руководство приняло негласное решение: журналистам не идти!
И это притом, что я приглашал не представителей редакций, я приглашал журналистов и в нерабочее время!

Однако это не помешало всем остальным, кто реально заинтересовался темой разговора, придти и высказать свои мысли и предложения.

Приведу короткие выдержки из их выступлений:

Куда идешь, приднестровская журналистика?
Надежда Бондаренко, главный редактор газеты "Правда Приднестровья" дала оценку предложению по приватизации средств массовой информации, прозвучавшее от приднестровских бизнесменов:
"Государственные и частные СМИ могут уравновешивать друг друга, а наши бизнесмены, пользуясь моментом в этой ситуации, пытаются заставить общество махнуть рукой и не возражать.
Я за сохранение официальных СМИ, и пусть они отвечают за то, что написали - будет с кого спросить.

Куда идешь, приднестровская журналистика?

Мария Жуковец, блогер: В Приднестровье не вижу журналистики. Официальное телевидение мало кто смотрит. Я не знаю, как журналисты вообще сейчас собираются работать. Эти новости, которые нам демонстрируют - далеко не журналистика. Журналистам давно пора меняться.
Вы заметили, как наши СМИ (официальные - прим. авт.) перекрутили информацию о зарплатах? В Вестнике ПРБ вообще не то было написано.
Я думаю, что нашему обществу не нужна такая журналистика. Журналистам нужно менять свой подход. Констатация факта сама по себе уже не интересна.
Возьмите пример: недавно обсуждали концепцию... люди ссылаются на официальные СМИ, и при этом никто не читает сам документ, в котором написано совсем другое. Люди не готовы изучать источники информации...
Журналисты не хотят меняться. Здесь проблема не только в журналистике, но в самих журналистах.

С ней не согласилась Людмила Коваль, бывший редактор газеты "Профсоюзные вести":
Народ не хочет, не может, и не будет изучать документы, поэтому ему и делают "выжимку". Считаю, что нужно больше аналитики. Но в Приднестровье нет грамотных журналистов-аналитиков по экономическим вопросам.

Куда идешь, приднестровская журналистика?

Григорий Воловой, как модератор этого мероприятия говорил о необходимости изменения законодательства и Конституции, что эти процессы должны находиться под контролем медийного сообщества:
"Журналисты "перекошены", выполняют заказ своих учредителей, а тем нужно показать красивую картинку. Так было при СССР и будет сейчас. Но общество требует всесторонней информации. Задача добросовестных журналистов выдать факт с разных точек зрения. У нас это непринято.
ТСВ и ТВ ПМР предоставляют только одну точку зрения. Сегодня в государственных и муниципальных СМИ нет альтернативных точек зрения. Видимо поэтому общество требует приватизации всех официальных медиа, понимая, к чему такая однобокость может привести. Именно с этим связаны низкие рейтинги официальных медиа. Республиканская газета "Приднестровье" издается тиражом меньше 2 тысяч экземпляров, газета "Днестровская правда" - всего 300 экз. - куда еще ниже!

Куда идешь, приднестровская журналистика?

Блогер Олег Легостаев подчеркнул:
"Пиарщики говорят, что у каждого СМИ есть какой-то кредит доверия. Когда он большой, то СМИ может продвигать точку зрения без предоставления особых доказательств. Но рано или поздно такое СМИ может потерять этот кредит.

Обсуждался вопрос доступа к информации.
Луиза Дорошенко, руководитель "Медиацентра Приднестровья" поделилась своими фактами:
"Положительные моменты: сроки 30-дневного предоставления ответа на запрос выполняются, раньше не соблюдались.

О засекреченности информации. В 2017 году мы запросили информацию о деятельности организации "Стабилизационный фонд ПМР", и нам ответили, что большая часть запрашиваемой информации относится к сведениям, составляющим государственную тайну. Мы тогда попросили Счетную палату ПМР ответить нам в той части, которая не составляет гостайну. На что нам пришел ответ: Медиацентр не является органом уполномоченным давать оценку актам законодательства. А ведь мы не давали оценку, мы ссылались на нормы закона.

В 2017 году Следственный Комитет нам не предоставил информацию на запрос о количестве зафиксированных случаев жестокого обращения, пыток, превышения служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов за 2016-2015 годы. На нашу жалобу в прокуратуру по этому поводу мы получили ответ, что информация, направленная в нашем запросе не касается прав и обязанностей нашей организации и более того, мы не являемся СМИ.

Есть проблема доступа к судебным актам. Не всегда размещаются в открытом доступе проекты законодательных актов".
Естественно, что Луиза Дорошенко приводила в каждом случае примеры.

Эпатажно выступил, если не сказать более, Николай Бучацкий, редактор газеты "Человек и его права" и член Общественной Палаты ПМР:
"Как написано в Конституции ПМР - Приднестровье является правовым, демократическим государством....
Так вот, я выскажу свое мнение, что 28 лет мы не являемся ни правовым, ни демократическим государством. У нас нет гласности..., и не будет в обозримом будущем.

Не верьте тому политику, который говорит, что когда он придет к власти все будет иначе. Почему? Потому, что этот политик попадает в систему, созданную до него бюрократами, приспособленцами и другими нехорошими людьми, и он вынужден работать в этой системе. Мало того, его окружают стукачи. Ничего не делают, но "стучат", в первую очередь на журналистов. Только он, стукач, - говорят они, - является патриотом, что он все видит, все знает, предан в доску данному руководителю.

Тут говорилось, что журналист должен предоставлять читателю делать самому выводы, но это в хорошем случае. В нашем случае неправового и недемократического государства, если журналист подает информацию подобного рода, то на него подают в суд. Суд он проигрывает..., перестает существовать СМИ и журналист. В этом случае СМИ играет роль разовой зажигалки...

Чем оправдывается состояние неправового и недемократического государства? Оправдывается статусом осажденной крепости. В это крепости нельзя критиковать коменданта крепости, иначе это расценят как предательство со всеми вытекающими последствиями. Наше государство и общество не готово принять правовые и демократические нормы".

Не обошли вниманием вопрос подготовки журналистов:
Олег Легостаев интересовался: сколько у нас в республике выпускают журналистов и насколько их подготовка соответствует реалиям работы?

Григорий Воловой, отвечая на его вопрос, сделал вывод: в ПГУ их учат правильно и верно, но не всегда тому.
"Забудьте дедукцию, давайте продукцию" - такими словами герой Аркадия Райкина напутствовал пришедшего на завод молодого специалиста. Тоже самое происходит и у нас".
Одна из студенток, присутствовавшая в зале, сказала, что когда учат тебе в университете одному, а когда приходишь на практику, оказывается, оно не соответствует реалиям.

Куда идешь, приднестровская журналистика?

Наталья Воробьева, председатель Союза журналистов Приднестровья рассказала о болевых точках взаимоотношений с властными структурами и вниманием, вернее невниманием с их и со стороны официальных медиа к деятельности Союза:
"Нас не видят в упор... Даже не дали информацию, что состоялся съезд (Союза журналистов Приднестровья - прим. - авт.) и избрали правление. Не показали мое выступление. Никитенко (директор "Первого Республиканского" - прим. авт.) сказал мне, оправдываясь, что "цифра" дала сбой...
В принципе люди, которые работают в любых СМИ, очень часто к получаемой информации относятся поверхностно. Пришла ко мне девочка беседовать ко дню Печати а сама не знает о чем говорить. Или - последние события по 19 июня. Оператор говорит журналисту: потом вопросы запишем... Сначала я наговорила, а потом журналист составил вопросы по моему выступлению. Это уровень?
Их практически не готовят, научить некому и негде. Дошло до того, что они не знают кто такой Кондратович!

Людмила Коваль дополнила:
"У меня были студенты 4-го курса, которые в бытность президента Шевчука не знали кто он такой... А вы говорите про Кондратовича!
Очень часто мы сталкиваемся с тем, что эксперты не хотят комментировать, даже на условиях анонимности. Я за 25 лет нашла всего лишь одного эксперта, который помогал в этом.

Мария Жуковец:
"Когда мне работник милиции отвечает: ты наговорила на административное (наказание - прим. авт.), будешь наговаривать на уголовку? В открытую, он даже и не скрывается за разговорами.... Копание наказуемо...

Надежда Бондаренко:
"Нужна серьезная организация для защиты прав".

Наталья Воробьева:
"Во все двери стучимся. Был пример, когда редактору газеты сказали: встань со стула, твое место займет другой. Мы этим не занимались, не потому что мы этого не хотим, к нам не обращались.

Григорий Воловой:
"У нас получается, что с приходом любой новой власти старая система журналистов либо перетасовывается и частично увольняется, как было при Шевчуке либо увольняется в большем объеме, как есть при Красносельском. После таких пертурбаций многие талантливые журналисты покидают республику в поисках лучшей доли.
При таком подходе получается, что когда придет следующий президент, у нас опять будет проблема с журналистскими кадрами. Так факультет журналистики не справится с поставкой кадров.

Не раз поднималась тема блогеров:
Григорий Воловой:
"Центр работы с обществом из официальных СМИ переносится в интернет. Поэтому даже если блогеры пишут не так, как журналисты: где-то ошибаются, приводят недостоверную информацию, но именно блогеры сегодня побуждают общество к определенным действиям и размышлениям. Блогеры - это часть общества, которая генерирует обсуждение болевых точек в республике, для того, чтобы СМИ и журналисты занимались их детальным изучением".

Блогер Олег Легостаев:
"У нас возникает, как говорят социологи, очередной конфликт поколений... По блогерам - обратите внимание: есть, кто мыслит и пишет свои мысли, а есть "википедики"..."

Подводя итог полуторачасовой дискуссии, скажу, мне очень жаль, что не пришли журналисты, работающие в официальных медиа, и представители профильной структуры. Они, как мне представляется, продемонстрировали, что эта тема их не особенно волнует, так как работают в тех правилах и рамках, которые их устраивают.

Но если мы не найдем пути взаимодействия и развития нашего гражданского общества, то мы перестанем существовать как государство.
Поэтому, как я полагаю, разговор не закончен. Он ищет свое продолжение. Каким оно будет - покажет время.

Григорий Воловой, член Союза журналистов России
  • Сегодня, 08:17
  • DTV
  • Просмотров: 117
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