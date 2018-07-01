8 июля, в село Голерканы, стоящее на берегу Днестра, пришел праздник под открытым небом - самый популярный энто-фестиваль в Молдове, посвященный местным традициям, - IА МАNIА.
Уже в шестой раз он объединил людей в атмосфере праздника, творчества, дружбы и любви. Особой «фишкой мероприятия» значились в программе представление книги «Два берега одной реки», декор, посвященный персонажам книги, а также участие в нем представителей левобережного села Терновка.
Из беседы с организаторами фестиваля выяснилось, что им удается на протяжении ряда лет удерживать мероприятие на высоком уровне и широкой востребованности только благодаря пониманию местных властей и инициативных единомышленников. В частности, проект «Два берега одной реки - местные сказки и легенды» внедрялся ассоциацией «Кlumеа» в партнерстве с мэрией села Голерканы и администрацией левобережного села Терновка. Это одно из 30, финансированных ЕС в рамках Программы «Поддержка мер по укреплению доверия», внедряемой ПРООН, целью которых является укрепление сотрудничества между двумя берегами Днестра.
Еще задолго до входа на территорию сельского стадиона поражает количество машин, стоящих по обе стороны дороги: похоже, вся Молдова поспешила на праздник! При входе всем гостям одевают на запястье специальный браслет, дающее право прохода на фестиваль. И практически сразу при входе – знакомые лица: среди участников - жители левобережного села Терновка, которые за полгода перед самим фестивалем вместе с сельчанами из Голеркан вместе трудились над изготовлением традиционной ручной вышивки, изготавливали вручную поделки из керамики и дерева.
Цветные ряды ярмарки, природные арт-объекты, улыбающиеся люди и неназойливо звучащая фольклорная музыка создавали фестивальное настроение уже при входе. Не простая музыка, не продукт масскультуры, а уникальная и этническая. И расшитые рубашки, и платья на участниках и гостях фестиваля – не фабричная штамповка, а с любовью вручную вышитые национальные «сămașă». В самом фестивале удачно сочетались наслаждение природой, давно забытые практики, искусство, которое вдохновляет людей творить. Потому что здесь основное - уход от масс-медиа и масс-культуры, возвращение к народным истокам.
Сельский стадион насчитывал в это воскресенье тысячи человек, принимая артистов и гостей с округи и из-за границы (по словам организаторов, точное количество участников можно будет определить позже – по количеству проданных билетов, но, учитывая прошлогодние данные о 15000 гостей, есть уверенность, что и нынче было не меньше). Этно-праздник - именно так можно назвать фестиваль IА МАNIА, где традиционно есть все: от выставок и продажи ручных изделий до гастрономических соревнований и все это под хорошую музыку и всеобщее веселье. Посетители могли наслаждаться фольклором, который не так часто слушают или исполняют в повседневной жизни – современная молодежь больше привержена жестким ритмам и западной мелодике. Но именно фольклорная музыка была той ниточкой, которая сплотила, связала людей из разных уголков Молдовы, сподвигла приехать сюда не только ближайших соседей, но и друзей из Ближнего и дальнего зарубежья.
На этно-фестиваль любой человек может приехать, чтобы творчески выразить себя, пообщаться с людьми, близкими по духу, уйти из города с его искусственной атмосферой, сблизиться с природой. Атмосфера принятия и открытости, которая царит в этом пространстве, дает возможность играючи познать основы науки игры на народных инструментах, пройти краткий экскурс школы обработки меха, приготовления оригинальных терновских фаршированных перцев «с сюрпризом», варения мыла, приготовления восковых свечей, плетения корзин и венков, которые украшали головы почти всех от мала до велика, и даже изготовить свой собственный пояс или расписать футболку, познакомиться с гончарными изделиями и резной деревянной утварью и многое, многое другое – ко всему этому могли приобщиться за один только воскресный день многочисленные гости фестиваля. Если добавить ко всему этому вкус меда, свежей выпечки и плацинд, запахи травяных настоев и ароматных натуральных лимонадов, игру красок и воображения в изделиях народного творчества, то уже и без музыки можно было считать праздник состоявшимся. Фестиваль - это концентрация всего самого интересного! Завсегдатаи эко-форума уверяют: фестивальная атмосфера, различные занятия, неординарные люди, дух творчества, редкие удивительные народные инструменты, необычные товары и сами талантливые мастера – все это настолько огромный, мощный, вдохновляющий праздник души и радости, что от него можно получить вдохновение и заряд на весь год. Здесь у многих, благодаря энергетическим потокам самого этого места и людей, доехавших сюда, начинаются новые жизнеутверждающие процессы, открываются новые горизонты.
Многое проходит одновременно на нескольких площадках с утра до позднего вечера. Здесь собраны те, кто горит своим делом, настоящие мастера, которые могут передать свой огонь другим, живя этим. Фестиваль IА МАNIА - это несколько дней вдали от господствующей масс-культуры на чистой и солнечной земле Молдовы. Это яркое и красочное событие, где встречаются разные культуры, чтобы забыть о былых предрассудках и совместить седую старину и современное восприятие мира. И оно стало возможным благодаря поддержке Европейского Союза, в рамках Программы «Поддержка мер по продвижению доверия», внедряемой ПРООН.
IА МАNIА - это один из крупнейших ежегодных этнических фестивалей в Молдове, который проходит на природе на территории села Голерканы. Фестиваль существует с 2012 года и ежегодно растет по спектру направлений и количеству участников. Он направлен на развитие здорового образа жизни, взаимоуважения людей, раскрытие потенциала человека и знакомство гостей с элементами народных ремесел, кулинарии, фольклора и всей палитры народной культуры, представленных также в музыке, песнях и танцах, обрядах и костюмах. Народные умельцы со всех концов Молдовы привезли свои уникальные ручные работы из дерева, кожи, меха, керамики и металла. Звучала молдавская, украинская, русская речь… Никакого негатива – только улыбки, радушие и традиционное гостеприимство!
Организаторы и волонтеры фестиваля сделали все возможное для того, чтобы городские жители чувствовали себя комфортно в природных условиях. Благодаря им этнофестиваль превращается в волшебный мир, где есть возможность открыться прекрасному, ощутить дух времени, прикоснуться к истории, почувствовать свободу и красоту в полной мере, окунуться в мир детства, где время останавливается. Незабываемые впечатления и многообразие эмоций от калейдоскопа ароматов, ярких красок, звуков музыки!
Безгранично радовало, что нигде не было пьяных, везде были урны для мусора, продумали организаторы и наличие биотуалетов, а все площадки уставлены шатрами, защищающими от солнца. Фестиваль включал в себя выставки ручных работ, предназначенные не только «посмотреть», но и познать все премудрости народных ремесел, площадки с играми, развивающими мастер-классами, выступлениями, посиделками, каруселями и еще массу всяких развлечений для детей всех возрастов − от малышей до подростков. Практически весь народ прибыл семьями, и на одних площадках, а порой и на тюках соломы, живописно раскиданных на траве, восседали рядом старики и молодежь. Чтобы быть аутентичным подобному мероприятию, надо уметь или хотя бы учиться разделять общие ценности: уметь растворяться в звуке, танцевать от души, чувствовать сердцем красоту, наслаждаться солнцем и чудесными ароматами…
Папы носили на плечах малышей, а дети постарше до поздней ночи повсюду были с родителями, веселясь, танцуя, играя и обучаясь. Родители, которые очень хотели посетить какое-то из событий, могли оставить своих детей в детском городке, где они занимались под присмотром заботливых волонтеров росписью по керамике или вышивкой традиционных народных костюмов и их демонстрация. При таком разностороннем колорите праздника умиляли самые юные участники эко-фестиваля, мирно сопящие в колясках и просто на одеяле, постеленном прямо на травку…
Главная миссия фестиваля – формирование экологического сознания и продвижение эко-продуктов и эко-технологий. Традиционно фестиваль вызывает повышенный интерес прессы и собирает десятки тысяч гостей. Уникальная особенность заключается в том, что это новый формат активного познавательного отдыха для участников любого возраста. Фестиваль объединяет экологическое просвещение, выставки, выступления артистов, народные забавы, спортивные соревнования, необычные органические инсталляции, возможность увидеть и опробовать эко-кулинарные новинки, традиционную народную кухню и чистейшие экологические продукты. Центральная идея мероприятия - цивилизованное отношение к использованию природных ресурсов и умение жить в гармонии с окружающей средой.
Из самых ярких впечатлений фестиваля осталось стойкое ощущение широты, глубины нашей общей истории, ее еще не открытых перспектив, с которыми откроется и новый раздел в развитии зеленого туризма в нашем регионе и в возрождении историко-культурных традиций древней Молдовы. Татьяна Сергеева, НП «ЭтЭкО»