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В Молдове хотят увеличить автоштрафы

В Молдове хотят увеличить автоштрафы
Это предусматривает проект поправок, который находится сейчас на рассмотрении в парламенте, отмечает Noi.md.
Другими словами, нарушителям придется платить от 300 и 1800 леев, в зависимости от серьезности нарушений, а это означает, что у нас будут практически такие же штрафы, как в Европе.

Что думают об этих изменениях эксперты в данной области, мы попытались выяснить у доктора технических наук, международного эксперта по безопасности дорожного движения Илии Бричикару, который утверждает, что до внесения изменений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс необходимо учесть некоторые очень простые аспекты.
«Если говорить профессионально об этом вопросе, я бы сказал, что ужесточение наказаний за нарушения с высоким риском для участников дорожного движения — это хорошо, но я не вижу в действиях правительства аргументирования и последовательности, если коснуться сути проблемы», — заметил Бричикару.

По мнению эксперта, полиция должна сначала выступить с обоснованным отчетом о существовании данных проблем в дорожном движении, и лишь после этого может быть принято решение об увеличении штрафов для водителей.
«Полиция должна также предоставить подробную статистику и аргументы, из которой мы, водители, поймем, что это действительно проблема безопасности дорожного движения. Однако у меня есть большие сомнения в том, что полиция имеет хотя бы список опасных секторов в стране, где должен проводиться более целенаправленный контроль», — сказал Илия Бричикару.

Отметим, что в соответствии с новыми изменениями, за превышение скорости движения, установленной на соответствующем участке дороги, от 10 до 20 км/час предусмотрено наложение штрафа в размере от 6 до 12 условных единиц с начислением 3 штрафных очков. Превышение скорости движения, установленной на соответствующем участке дороги, от 20 до 40 км/час повлечет наложение штрафа в размере от 12 до 18 у.е. с начислением 4 штрафных очков, а превышение скорости движения, установленной на соответствующем участке дороги, более чем на 40 км/час, обернется штрафом в размере от 24 до 30 у.е. с начислением 5 штрафных очков.

В то же время, предложенный проект изменений оговаривает, что превышение скорости движения, установленной на соответствующем участке дороги, от 10 до 20 км/час, повлечет наложение штрафа в размере от 12 до 18 условных единиц с начислением 3 штрафных очков, от 20 до 40 км/час — от 18 до 24 у.е. с начислением 4 штрафных очков, более чем на 40 км/час — в размере от 30 до 36 у.е. с начислением 5 штрафных очков.
  • Вчера, 16:04
  • DTV
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