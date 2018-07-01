Владельцы мелких хозяйств, жалуются, что их товар оказался никому не нужным.

«Соберу, что смогу собрать, остальное пусть валяется на земле. Через неделю-две начну выкорчевывать деревья. Персики некуда сбывать. Что-то продаю на трассе, что-то в Каушанах на базаре. Часть хочу отвезти в Кишинев. Но что там будет, не знаю. Говорят, Кишинев забит персиком», — рассказал владелец одной из плантаций Георге Гога.



Аграрии отмечают, что сбывать свой товар на внутреннем рынке стало тяжелее из-за конкуренции с импортом. По их словам, в Молдову завозят ранние персики из Греции и даже Голландии. Перекупщики, в свою очередь, молдавский фрукт покупают по невыгодной цене — 3−4 лея за килограмм.

Раньше у владельцев персиковых плантаций была надежда на зарубежных покупателей. В прежние годы персики из Каушанского района охотно раскупали оптовики из соседней Украины. Как рассказал садовод Михаил Панца, микроавтобусы из Одессы загружались прямо в поле, а оттуда отправляли товар прямиком на одесские прилавки. Но в этом году перекупщики из Украины больше не приезжают за молдавскими персиками.



«Производить намного легче, чем реализовывать. Нам закрыли границу с Украиной, а наш персик имеет там большой спрос», — отметил Панца.



Как заявил глава управления сельского хозяйства района Каушаны Думитру Бодян, серьезные трудности со сбытом испытывают те фермеры, которые засадили ранние сорта персиков, один из которых — коллинз. Он настолько сочный, что не переносит длительного хранения и должен попадать на прилавок в кратчайшие сроки. Более того, для экспортных поставок с недавних пор нужно соблюдать определенные условия.

«Сейчас правила таковы, что фрукты после сбора должны быть охлаждены. В этом и состоит проблема мелких производителей. Они не кооперируются в группы производителей. Им сложнее хранить товар и реализовывать его в свежем виде», — пояснил Бодян.



По словам садоводов, ликвидировать персиковые плантации намерены 25 фермеров Каушанского района. Местные чиновники, в свою очередь, говорят о трех-четырех поданных заявлениях. Персиковые сады в Каушанском районе занимают 275 гектаров.