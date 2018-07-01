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Садоводы района Каушаны выкорчевывают персиковые сады

Садоводы района Каушаны выкорчевывают персиковые сады
Владельцы мелких хозяйств, жалуются, что их товар оказался никому не нужным.
«Соберу, что смогу собрать, остальное пусть валяется на земле. Через неделю-две начну выкорчевывать деревья. Персики некуда сбывать. Что-то продаю на трассе, что-то в Каушанах на базаре. Часть хочу отвезти в Кишинев. Но что там будет, не знаю. Говорят, Кишинев забит персиком», — рассказал владелец одной из плантаций Георге Гога.

Аграрии отмечают, что сбывать свой товар на внутреннем рынке стало тяжелее из-за конкуренции с импортом. По их словам, в Молдову завозят ранние персики из Греции и даже Голландии. Перекупщики, в свою очередь, молдавский фрукт покупают по невыгодной цене — 3−4 лея за килограмм.
Раньше у владельцев персиковых плантаций была надежда на зарубежных покупателей. В прежние годы персики из Каушанского района охотно раскупали оптовики из соседней Украины. Как рассказал садовод Михаил Панца, микроавтобусы из Одессы загружались прямо в поле, а оттуда отправляли товар прямиком на одесские прилавки. Но в этом году перекупщики из Украины больше не приезжают за молдавскими персиками.

«Производить намного легче, чем реализовывать. Нам закрыли границу с Украиной, а наш персик имеет там большой спрос», — отметил Панца.

Как заявил глава управления сельского хозяйства района Каушаны Думитру Бодян, серьезные трудности со сбытом испытывают те фермеры, которые засадили ранние сорта персиков, один из которых — коллинз. Он настолько сочный, что не переносит длительного хранения и должен попадать на прилавок в кратчайшие сроки. Более того, для экспортных поставок с недавних пор нужно соблюдать определенные условия.
«Сейчас правила таковы, что фрукты после сбора должны быть охлаждены. В этом и состоит проблема мелких производителей. Они не кооперируются в группы производителей. Им сложнее хранить товар и реализовывать его в свежем виде», — пояснил Бодян.

По словам садоводов, ликвидировать персиковые плантации намерены 25 фермеров Каушанского района. Местные чиновники, в свою очередь, говорят о трех-четырех поданных заявлениях. Персиковые сады в Каушанском районе занимают 275 гектаров.
  • Вчера, 16:08
  • DTV
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