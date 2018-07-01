Завершение весенней сессии Верховного Совета не обошлось без сюрпризов – их «преподнесла» вынесенная на обсуждение во втором чтении Концепция бюджетной и налоговой политики, разработанная правительством. Вернее, если уж быть точным, преподнесли депутаты, которые «перекроили» документ в течение недели.



Напомним, Концепция была принята парламентариями в первом чтении 4 июля, 11 июля ее должны были принять во втором окончательном чтении, но буквально накануне пленарного заседания, за день до его проведения, на заседании фракции «Обновление» депутаты «огорошили» правительство новым вариантом документа – внесенные ими поправки «видоизменили» Концепцию до неузнаваемости. Правительство даже не смогло скрыть своего разочарования, ведь депутаты «пустили под нож» плод его полуторагодовых трудов. Пожалуй, это первый случай за все время пребывания у власти новой команды, когда исполнительная и законодательная власть разошлись «во взглядах» (до этого все было полным одобрямсом, во всяком случае «на людях»), причем, так «вероломно» со стороны Верховного Совета.



Выступая на сессии заместитель председателя правительства Станислав Касап, плохо скрывая досаду, попенял народным избранникам, что им правительство направило «целостный документ», который, к тому же, был одобрен российскими экспертами (в частности, советником президента России, академиком Сергеем Глазьевым), а они от него не оставили живого места (из 120 страниц текста осталось 30, ряд разделов изъят). Зампред предупредил парламентариев, что принятие Концепции в таком виде и с такой спешкой может обернуться никому не нужным «конфузом». «С тем документом, который составили в парламенте, члены правительства даже не успели толком ознакомиться, принятие поправок в ускоренном режиме, не дающее возможности полноценно проработать консолидированные и взвешенные позиции по всем ключевым вопросам, может спровоцировать элементы кризиса в системе государственного управления», - сказал Касап. И попросил перенести рассмотрение Концепции на начало осенней сессии, чтобы «разобрать по пунктам» ее оба варианта (депутатский и правительственный) и найти точки соприкосновения.



Так от чего такой сыр-бор? Что такого предложили парламентарии, что так «разобиделось» правительство? В частности, депутаты предлагают дифференцировать подоходный налог, установив два режима налогообложения (нынешний, с 15%-ной ставкой и налоговыми вычетами, и альтернативный - по ставке в 7-10%, но без вычетов) и дать возможность экономическим агентам выбирать наиболее удобный, а также налог на землю в зависимости от ее расположения. Народные избранники выступают за господдержку лишь тех отраслей, которые могут обеспечить импортозамещение («счастливчикам» будут обеспечены льготное налогообложение и кредитование из средств госрезерва). А также нацеливают правительство (и нас с вами) на то, что республика должна жить по средствам, должна сокращать расходы, не должна раздувать штаты. Прежде всего, речь идет о бюджетной сфере – парламентарии не скрывают своих «кровожадных» настроений в части бюджетников. Например, в системе образования предлагается пересмотреть систему управления учреждениями: от детсадов, школ до Управлений народного образования. И, как показывает опыт, «пересмотр» еще никогда не был «приятным» по своим последствиям.



Депутаты также предписывают, что исполнительная власть не должна «залазить» в Дорожный, Экологический фонды по поводу и без – их средства должны расходоваться строго по назначению. Сегодня же мы можем позаимствовать те же дорожные деньги на «латание дыр» (не только дорожных, увы).



Разошлись парламентарии с правительством и по поводу малого и среднего бизнеса, вернее, системы их хозяйствования. Правительство, напомним, предлагало взять индивидуальных предпринимателей под контроль посредством введения кассовых аппаратов (представляю, какой бы шум поднялся, предложил это прежнее руководство!), а нардепы предлагают пока сохранить старый, проверенный временем, но не наполняющий в полной мере бюджет патентный вариант. В республике немало предпринимателей, которые работают по патенту, не желая создавать юридические лица и, соответственно, платить налог на доходы. Были времена (и еще совсем недавно), когда крупные торговцы сантехникой, керамической плиткой, бытовой техникой работали … по патенту, имея миллионные обороты. Сейчас ситуация изменилась, но прослойка «ловкачей» осталась. Депутаты про них тоже знают, но все-таки из-за нее (прослойки) систему ломать не собираются (интересно, кто там в той «прослойке»?). Во всяком случае, пока.



А вот контроль за реализацией положений Концепции установить намерены – в их депутатском варианте даже появился новый раздел по этому поводу. Парламентарии хотят получать информацию правительства об этом ежеквартально.



Предложены нардепами и другие меры (в частности, по поводу долга государства перед дорожниками, транспортниками, водо-теплоснабжающими организациями и т.д.), так что было о чем им спорить с представителями правительства. Просьбу зампреда Касапа о переносе рассмотрения поправок на осень депутаты проигнорировали, хотя некоторые из них предлагали «не строить Концепцию на конфронтации». Поправки обсудили, но и те, и другие сочли необходимым оставить проект Концепции во втором чтении. Так что к ее обсуждению все равно вернутся в сентябре. Для работы над нею и выработки консолидированного мнения будут созданы рабочие группы, которые во время парламентских каникул попытаются «помирить» парламент и правительство и свести их позицию к «единому знаменателю».

Иван Загоруйко

