В Приднестровье сложился дефицит судейских кадров, что не позволяет в должной мере укомплектовать городские и районные суды, вызывает трудности при формировании состава Конституционного суда и сказывается на качестве судейской системы. Это обстоятельство стало основной официальной причиной принятия Верховным Советом пакета законодательных инициатив, затрагивающих судебную сферу.



Так, депутаты приняли законопроект о повышении предельного возраста для пребывания в должности судьи Конституционного суда – он увеличивается с 65 до 70 лет.

Примечательно, что на председателя Конституционного суда возрастные ограничения не распространяются.



Председатель профильного парламентского комитета Галина Антюфеева, объясняя необходимость его принятия, отметила, что он позволит сохранить профессиональные кадры и обеспечить эффективность работы судебного корпуса. Представители того самого судебного корпуса инициативу, разумеется, горячо поддержали, без ложной скромности заметив, что в их работе немаловажное значение имеют профессиональный опыт и высокие нравственные качества.



Еще одна «судебная» законодательная инициатива, предусматривающая повышение оплаты труда судей Верховного, Арбитражного, Конституционного судов общей юрисдикции, а также работников, занятых в судопроизводстве, вызвала неоднозначную реакцию как среди самих парламентариев, так и жителей республики. Напомним, соответствующий законопроект, автором которого выступило правительство, был рассмотрен парламентом в первом чтении еще в мае, на сессии, прошедшей 11 июля, принят окончательно. С первого августа судейские работники уже начнут получать повышенную заработную плату – судьи общей юрисдикции – до 10 тысяч рублей, председатели судов – до 17 тысяч рублей, работники, занятые в судопроизводстве – от 5 до 7 тысяч рублей.

Слушайте, если повышение заработной платы судейским работникам вызвано дефицитом их кадров, то, может быть, стоит напомнить правительству, что у нас сложился дефицит не только судей, но и врачей, воспитателей, учителей и так далее.

При обсуждении законопроекта основные дискуссии развернулись вокруг оплаты труда судейских работников, вышедших на заслуженный отдых по выслуге лет, но продолжающихся трудиться. В настоящее время эта категория имеет право на получение зарплаты и ежемесячного пожизненного содержания, которое составляет 80% от оплаты труда. То есть, с первого августа работающий пенсионер-судья может получать около 18 тысячи рублей! Неплохо – говорила же мне мама идти на юриста!

От такой зарплатно-пенсионной нескромности даже правительство пришло в некоторое замешательство и предложило снять «судейскую пенсию» и заменить её выплатой опытным работникам юриспруденции надбавок за стаж в размере 150 РУ МЗП (в перерасчете – 1095 – 1200 рублей). Замена, естественно, неравноправная, поэтому правительственная инициатива была подвергнута критике со стороны Г.Антюфеевой – по ее словам, из судов уйдут профессионалы, а они должны передавать опыт молодым. Она предложила в этом вопросе пойти по пути России и снизить работающим судьям-пенсионерам размер ежемесячного пожизненного содержания с 80% от получаемой ими заработной платы до 50%.

В итоге депутаты и правительство не пришли к общему знаменателю. Вопрос отложили для дополнительной проработки, производства расчетов, проведения консультаций между ветвями власти.

Конечно, консультации нужны, но, по моему глубокому и, возможно, субъективному убеждению, повышение размера заработной платы судейским работникам в нынешних условиях тотального падения уровня доверия граждан к судебной ветви власти выглядит как некоторая издевка над теми самыми гражданами.

Семен Погребняк





