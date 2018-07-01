Президент России Владимир Путин своим указом назначил российского вице-премьера Дмитрия Козака спецпредставителем президента по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой. Указ подписан 11 июля и уже вступил в силу.



Документ был опубликован в четверг, 12 июня, на портале правовой информации. Этим же распоряжением Путина признаются утратившими силу указы президента от 21 марта и 2 августа 2012 года «О специальном представителе президента РФ по Приднестровью», в соответствии с которыми эту должность занимал бывший российский вице-премьер Дмитрий Рогозин.



Новый спецпредставитель президента России отлично знает специфику Молдовы, - Додон

Глава Молдовы отметил, что Дмитрий Козак является достойным профессионалом и партнером для диалога.

Игорь Додон прокомментировал назначение вице-премьера Дмитрия Козака специальным представителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой.



- Дмитрий Николаевич Козак - достойный профессионал и партнер для диалога, отлично знающий специфику Республики Молдова. Рассчитываю в ближайшее время провести с ним рабочую встречу и запустить диалог по всем накопившимся вопросам двусторонней и региональной повестки, - отметил Игорь Додон на своей странице в Facebook.



Дмитрий Козак — автор знаменитого меморандума по приднестровскому урегулированию, предложенного в 2003 году президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Документ предусматривал реинтеграцию Приднестровья через федерализацию Молдовы. В последний момент тогдашний президент Владимир Воронин отказался подписать документ.