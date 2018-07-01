Верховный Совет на пленарном заседании, состоявшемся 11 июля, вернулся к новому на законодательном поле республики проекту закона «О государственных закупках в ПМР». Напомним, он был рассмотрен во втором чтении 4 июля, но в силу того, что по законопроекту поступило много поправок (более 70-ти), было решено оставить его в режиме второго чтения для более тщательной проработки.



Закон направлен на изменение подходов к расходованию бюджетных средств при осуществлении закупок для нужд государства и, соответственно, на их экономию. Его авторы – группа депутатов в составе Михаила Бурлы, Виктора Гузуна, Вадима Дони, Григория Дьяченко, Вадима Кравчука, Сергея Чебана – считают, что ныне действующая система госзакупок не отвечает современным реалиям. И вправду не отвечает – все эти годы наш бюджет был что та дойная корова, власть не слишком ограничивала себя в своих желаниях: на тебе и дорогие авто, и шикарные ремонты в чиновничьих кабинетах, и другие «маленькие шалости», радующие глаз и сердце. Будь у нас достаточно средств в бюджете, да, пожалуйста, возите себя и свои папки на дорогих машинах, сидите в комфортных кабинетах (в конце концов, ваша работа – не сахар, и ответственности требует, и времени, и сил, и высокого профессионализма), но когда вся республика не первый год живет, затянув пояса, хочется той самой социальной справедливости.



Поэтому будем надеяться, что новый закон умерит желание залазить в государственную казну без конца и края и действительно приведет к цивилизованному, а главное, эффективному и прозрачному расходованию бюджетных средств, которые, к слову, «оседают» в том самом бюджете благодаря налогоплательщикам, то есть нам с вами.



Представляя законопроект, один из его соавторов Виктор Гузун особенно «напирал» именно на то, что каждый гражданин ПМР, в соответствии с Конституцией, должен знать, как, куда и почему расходуются его средства, попадающие в бюджет путем уплаты налогов. Конечно, должен, но, увы, не знает: кто и когда рассказывал рядовым приднестровцам во сколько обходятся нам государственные нужды, представительские расходы, бесконечные командировки и так далее и так далее…



Законопроект предусматривает переход от тендеров при осуществлении государственных закупок, которые «грешат» высокой степенью коррупционной составляющей, к проведению открытых электронных торгов в форме аукциона. Ни одна закупка для нужд государства не должна осуществляться без его проведения. К слову, по такому пути уже давно идут во всем мире (во всяком случае – в благополучных странах), может быть поэтому они живут лучше нас?



Новый законопроект, надо сказать, был воспринят неоднозначно. Это и понятно – ломать старую систему, которая многих «манила» своей непрозрачностью, лишаться «бюджетной кормушки» сложно, непривычно и, надо полагать, неохота. Он обсуждался и на специально созданной рабочей группе, и среди экспертов, и предпринимательского сообщества. И вот - компромисс найден, спорные моменты устранены, закон принят. Он вступит в действие с 1 января следующего года.



P.S. Кстати, прямые трансляции из зала заседаний Верховного Совета так и не были возобновлены. А мы говорим и говорим о прозрачности, о том, что народ должен знать… Официальных объяснений причин отсутствия прямой трансляции мы так и не дождались, лишь «рупор» ВС в социальных сетях Андрей Сафонов отписался в ФС в том духе, что прямая трансляция – это «прихоть», своеобразный «подарок» приднестровцам от депутатов, поэтому, хотят – транслируют, не хотят – не транслируют.

Ну что ж, у каждого свое понимание гласности и доступа к информации.



Иван Загоруйко

