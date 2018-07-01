Мужчина спрыгнул с автомобильного моста, соединяющего с. Парканы и г. Бендеры, в половине шестого вечера. Услышав характерный всплеск воды и увидев поплывшего вниз по течению человека, спасатели АСП и линейного отдела милиции поспешили к нему.
«Прыгуну» помогли выбраться на берег. Им оказался 30-летний бендерчанин, состоящий на учёте у врача-психиатра. Как выяснилось, непростой пациент склонен к суициду. В этот же день он попытался перерезать себе вены. Мужчина остался под наблюдением специалистов медицинского учреждения. Ведётся проверка.