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А ему летать охота

А ему летать охота
Мужчина спрыгнул с автомобильного моста, соединяющего с. Парканы и г. Бендеры, в половине шестого вечера. Услышав характерный всплеск воды и увидев поплывшего вниз по течению человека, спасатели АСП и линейного отдела милиции поспешили к нему.

«Прыгуну» помогли выбраться на берег. Им оказался 30-летний бендерчанин, состоящий на учёте у врача-психиатра. Как выяснилось, непростой пациент склонен к суициду. В этот же день он попытался перерезать себе вены. Мужчина остался под наблюдением специалистов медицинского учреждения. Ведётся проверка.
  • Сегодня, 06:53
  • DTV
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