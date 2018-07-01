Дмитрий Козак будет вновь курировать Молдавию и Приднестровье

Президент Владимир Путин назначил вице-премьера Дмитрия Козака своим спецпредставителем по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией. Источники “Ъ” говорят, что он будет курировать и Приднестровье. Но сопредседателем российско-молдавской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству он не станет — на эту позицию прочат другого зампреда правительства Алексея Гордеева. В Кишиневе от господина Козака ожидают реальных сдвигов в непростых отношениях с Москвой. Молдавская тематика Дмитрию Козаку хорошо знакома, но это скорее плохой опыт: в 2003 году власти Молдавии отказались подписать разработанный и согласованный им по их же просьбе план урегулирования приднестровского конфликта.



Указ о возложении на Дмитрия Козака обязанностей спецпредставителя президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Владимир Путин подписал 11 июля. Документ обнародован в четверг. В нем также признаются утратившими силу указы о назначении спецпредставителем президента по Приднестровью Дмитрия Рогозина, в мае возглавившего Роскосмос. Дмитрий Рогозин, работавший в 2011–2018 годах вице-премьером по ВПК, занялся Молдавией в 2012 году. Сначала как спецпредставитель президента по Приднестровью, а позже и как сопредседатель двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Проблемы были на каждом направлении.



Тирасполь попал в зону ответственности господина Рогозина в непростой период. В конце 2011 года в непризнанной республике прошли выборы президента. Москва открыто поддерживала спикера парламента Анатолия Каминского, но с большим перевесом победил молодой оппозиционер Евгений Шевчук.



Дмитрий Рогозин довольно быстро наладил отношения с господином Шевчуком. Политики даже стали дружить семьями и вместе рыбачить. Дружба длилась пять лет. В 2016 году, когда проходили очередные выборы президента Приднестровья, люди из аппарата господина Рогозина прилетели в Тирасполь, чтобы предостеречь проигрывавшего гонку и крайне непопулярного Евгения Шевчука от силового сценария удержания власти, который был весьма вероятен. Сейчас господин Шевчук на родине обвиняется в коррупции. Сам он проживает в России.



Отношения с Кишиневом у господина Рогозина складывались сложнее, чем с Тирасполем. Вице-премьер нередко высмеивал молдавских политиков в своем Twitter, а в 2014 году, когда Румыния впервые запретила пролет самолета с ним на борту через свое воздушное пространство, пригрозил, что в следующий раз прилетит на бомбардировщике. Кончилось все в августе 2017 года тем, что власти Молдавии объявили господина Рогозина персоной нон грата, что закрыло для него дорогу и в молдавскую столицу, и в Тирасполь, куда он мог попасть только через кишиневский аэропорт.



Собеседники “Ъ” в правительстве говорят, что Дмитрий Козак примет от Дмитрия Рогозина «молдавское досье» в полном объеме и займется не только отношениями с Кишиневом, но и будет курировать Приднестровье.

До этого непризнанной республикой в статусе спецпредставителя президента по Приднестровью занимался господин Рогозин. Теперь эта позиция упразднена. «Так более политкорректно. Приднестровье — часть Молдавии, и Россия это признает,— пояснил “Ъ” правительственный чиновник.— Этим регионом Козак будет заниматься как спецпредставитель по Молдавии в целом».



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Позиция спецпредставителя, пояснил другой источник “Ъ”, предоставляет свободу для маневра и возможность давать поручения ведомствам, не подчиняющимся Дмитрию Козаку: «За Козаком в правительстве закреплены энергетика и промышленность. Но Молдавия и Приднестровье — это еще и сельское хозяйство, и гуманитарные вопросы, и оборонка — на Днестре стоят российские миротворцы, там склады боеприпасов и контингент военных для их охраны. Как спецпредставитель он сможет влезать и в эти сферы».



Вакантной пока остается должность сопредседателя российско-молдавской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Собеседники “Ъ” уверяют, что Дмитрий Козак ее не займет — сопредседателем может стать вице-премьер по сельскому хозяйству Алексей Гордеев.



Источник “Ъ”, близкий к аппарату правительства, назвал назначение господина Козака логичным: «У него большой опыт работы с регионами, полученный в предыдущем составе кабинета». По его словам, в ближайшее время состоится встреча господ Козака и Рогозина, на которой последний передаст дела.



Дмитрию Козаку молдавское направление хорошо знакомо. Но это тот случай, когда опыт скорее негативный. В 2003 году он по поручению президента Путина готовил план урегулирования приднестровского конфликта. Помочь в этом господина Путина попросил тогдашний молдавский руководитель Владимир Воронин. Господин Козак, работавший заместителем главы администрации президента, ударно потрудился над документом, который до сих пор называют его именем — «меморандум Козака».



План, предусматривавший возвращение Приднестровья в состав Молдавии на правах субъекта федерации, к ноябрю 2003 года был согласован и парафирован и Владимиром Ворониным, и несговорчивым приднестровским лидером Игорем Смирновым. Причем на последнего Москва оказывала беспрецедентное давление: он заверял своей подписью каждую страницу документа прямо в кремлевском кабинете господина Козака.



Но слабым звеном в итоге оказался Владимир Воронин. Перед запланированным на 25 ноября триумфальным подписанием меморандума «Об основных принципах государственного устройства объединенного государства» господин Воронин позвонил Владимиру Путину и отказался подписать документ. Считается, что он сделал это под давлением Запада. Так или иначе, но визит российского президента в Молдавию, который должен был присутствовать при воссоединении расколотой страны, был сорван. Дмитрий Козак, покидая Кишинев, обвинил господина Воронина в «дефиците политического мужества». В молдавской столице он с тех пор не появлялся.



Один из знакомых вице-премьера, комментируя “Ъ” его назначение спецпредставителем по Молдавии, обронил: «Нам не смешно совсем».

Другой близко знающий господина Козака российский чиновник был краток: «Дежавю».

В Кишиневе между тем весьма лестно отзываются о качествах господина Козака. «Думаю, его первой фразой по прилету сюда будет: "Ну что, коллеги, на чем мы там с вами остановились?" — сказал в беседе с “Ъ” бывший советник Владимира Воронина Марк Ткачук, который в 2003 году участвовал в переговорах по "меморандуму Козака".— А если серьезно, то после того как тема Приднестровья и молдавско-российские отношения оказались в папке Козака, можно сказать, что шутки кончились. Он не будет упражняться в политической риторике и поставлен, чтобы подвести итоги. Какими они будут — вопрос к обеим сторонам».



Советник нынешнего президента Молдавии Игоря Додона Василий Шова, курирующий приднестровское направление, ждет от назначения господина Козака «позитива». «Лучше иметь партнера, который глубоко знает проблемы. Дмитрий Николаевич именно такой человек. Это обнадеживает и настраивает на серьезный подход по поводу того, что делать дальше»,— сказал господин Шова “Ъ”.