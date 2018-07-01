В соответствии с правительственным постановлением, 2,0105 га земли сельскохозяйственного назначения, расположенные в районе села Терновка Слободзейского района, переводятся в категорию «земли населенных пунктов». А это значит, что на них теперь не пахать будут, а возводить жилые дома, общественные застройки. Министерству сельского хозяйства и Слободзейской госадминистрации поручено внести соответствующие изменения в земельно-кадастровую документацию, обеспечить подготовку градостроительной и землеустроительной документации по изменению границы села Терновка.
Возможно, кто-то скажет – ну и что, жилье тоже надо где-то строить. Не спорю – надо, но все-таки не на землях сельхозназначения. Они у нас и так с каждым годом «усыхают» - интересно было бы узнать статистику, сколько га плодородной земли, признанной одной из самых лучших, «ушло» из кадастра под всякие там застройки. А еще было бы интересно узнать, кто «стоит в очереди» на строительство жилых домов на этой новой земле?
В свое время, в бытность Смирнова президентом Терновку сильно полюбили члены тогдашнего кабинета министров – по ходившим тогда разговорам, глава республики барским жестом жаловал терновскую землю своим приближенным под строительство коттеджей и даже, говорят, оказывал материальную помощь через предоставление льготных (читай – беспроцентных) ссуд. Сельчане охотно показывают дома вот этого министра, вот этого высокого чиновника, вот этого прокурорского работника, вот этого директора… Мы, конечно, в эти разговоры ни тогда, ни сегодня не верили и не верим – да разве могут слуги народные, официально получающие бюджетную, а, следовательно, невысокую зарплату, такие хоромы выстраивать? Но не можем не признать, что Терновка за последние годы похорошела – ее «высокие жители» не только дома себе возводят, но и близлежащую территорию благоустраивают, коммуникации современные проводят, цивилизацию в село несут. Вон даже ученые мужи из ПГУ признают (на состоявшемся на днях круглом столе «Демография и мы»), что по качеству жизни Терновка приближается к городу и даже превосходит его.
Не исключено, что и отведенные под строительство 2 тысячи га плодородных земель тоже кому-то понадобились из нынешних «высоких» – действительно, чем они хуже прежних чиновников? Ничем. Причем, и преемственность, о которой сегодня говорится на каждом углу, играет не последнюю роль… Семен Погребняк