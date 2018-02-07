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Помогите спасти жизнь маленького ребенка!

Помогите спасти жизнь маленького ребенка!
Администрация и весь коллектив МОУ «Бендерская средняя образовательная школа № 15» просит всех, кто может, оказать посильную финансовую помощь в проведении экстренного лечения Лилии Рапацкой - пятимесячного ребенка нашего работника, заместителя директора по воспитательной работе.
Вопрос сегодня стоит не о сохранении зрения, а о сохранении жизни.
Один глаз удален, на втором глазу опухоль II степени. Назначена химиотерапия в течении года. Каждая секунда сегодня дорога. Помогите, пожалуйста, спасти жизнь маленького ребенка!

Наш коллектив педагогов и родителей тоже подключился к сбору денежных средств. Очень надеемся, что Вы не останетесь равнодушны к беде, которая пришла в наш дом.

Ребенок: Рапацкая Лилия Евгеньевна, 07.02.2018 года рождения
Мать: Баутина Татьяна Владимировна.

Денежные средства можно перечислить на счет:
Эксимбанк: 2226670000007603 Баутина Наталья Георгиевна(бабушка)
Назначение платежа: лечение Рапацкой Лилии
Агропромбанк: Карта / «Радуга»/
номер карты 9104015945108060 Баутина Татьяна Владимировна
номер счета 2226110000258777 (рублевый)
номер счета 2226118400136327(долларовый)
номер счета 2226116430041211 (российский рубль)
  • Вчера, 22:22
  • DTV
  • Просмотров: 43
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