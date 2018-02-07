Администрация и весь коллектив МОУ «Бендерская средняя образовательная школа № 15» просит всех, кто может, оказать посильную финансовую помощь в проведении экстренного лечения Лилии Рапацкой - пятимесячного ребенка нашего работника, заместителя директора по воспитательной работе.

Вопрос сегодня стоит не о сохранении зрения, а о сохранении жизни.

Один глаз удален, на втором глазу опухоль II степени. Назначена химиотерапия в течении года. Каждая секунда сегодня дорога. Помогите, пожалуйста, спасти жизнь маленького ребенка!



Наш коллектив педагогов и родителей тоже подключился к сбору денежных средств. Очень надеемся, что Вы не останетесь равнодушны к беде, которая пришла в наш дом.



Ребенок: Рапацкая Лилия Евгеньевна, 07.02.2018 года рождения

Мать: Баутина Татьяна Владимировна.



Денежные средства можно перечислить на счет:

Эксимбанк: 2226670000007603 Баутина Наталья Георгиевна(бабушка)

Назначение платежа: лечение Рапацкой Лилии

Агропромбанк: Карта / «Радуга»/

номер карты 9104015945108060 Баутина Татьяна Владимировна

номер счета 2226110000258777 (рублевый)

номер счета 2226118400136327(долларовый)

номер счета 2226116430041211 (российский рубль)

