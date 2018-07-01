Как сообщает МВД ПМР, в период с 6 по 12 июля на территории республики зарегистрировано 209 заявлений и сообщений о преступлениях. По 168 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.



За отчётный период было зарегистрировано: 1 убийство (раскрыто), 1 грабёж (подозреваемый установлен), 32 кражи (14 раскрыто по горячим следам). Выявлено и задокументировано: 22 факта в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, 1 вымогательство, 1 преступление в сфере экономики – подозреваемые установлены по всем фактам.



Сотрудниками ОВД были разысканы 30 преступников из числа объявленных в розыск. Представители подразделений УпВМ МВД ПМР выявили и задержали 4 госдолжников и 4 неплательщиков алиментов.



За минувшую неделю в результате ДТП пострадали 2 человека, погибших нет. Зарегистрировано 36 аварий, которые связаны только с механическими повреждениями транспортных средств. Сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел составлено 1482 административных протокола за нарушение Правил дорожного движения.



Выявлен 21 водитель, управлявший транспортом в состоянии опьянения. Из них: в г. Тирасполь – 7; в г. Бендеры и Григориопольском районе – по 2; в Слободзейском, Дубоссарском и Рыбницком районах – по 3; в Каменском районе – 1.



С 6 по 12 июля на территории Приднестровья зарегистрировано 5 пожаров: 2 в столице; в г. Бендеры, г. Рыбница и с. Окница Каменского района – по 1. Погибших и раненых нет. За нарушение Правил пожарной безопасности составлен 21 административный протокол.