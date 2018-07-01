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За неделю в Приднестровье разысканы 30 преступников и не только...

За неделю в Приднестровье разысканы 30 преступников и не только...
Как сообщает МВД ПМР, в период с 6 по 12 июля на территории республики зарегистрировано 209 заявлений и сообщений о преступлениях. По 168 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период было зарегистрировано: 1 убийство (раскрыто), 1 грабёж (подозреваемый установлен), 32 кражи (14 раскрыто по горячим следам). Выявлено и задокументировано: 22 факта в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, 1 вымогательство, 1 преступление в сфере экономики – подозреваемые установлены по всем фактам.

Сотрудниками ОВД были разысканы 30 преступников из числа объявленных в розыск. Представители подразделений УпВМ МВД ПМР выявили и задержали 4 госдолжников и 4 неплательщиков алиментов.

За минувшую неделю в результате ДТП пострадали 2 человека, погибших нет. Зарегистрировано 36 аварий, которые связаны только с механическими повреждениями транспортных средств. Сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел составлено 1482 административных протокола за нарушение Правил дорожного движения.

Выявлен 21 водитель, управлявший транспортом в состоянии опьянения. Из них: в г. Тирасполь – 7; в г. Бендеры и Григориопольском районе – по 2; в Слободзейском, Дубоссарском и Рыбницком районах – по 3; в Каменском районе – 1.

С 6 по 12 июля на территории Приднестровья зарегистрировано 5 пожаров: 2 в столице; в г. Бендеры, г. Рыбница и с. Окница Каменского района – по 1. Погибших и раненых нет. За нарушение Правил пожарной безопасности составлен 21 административный протокол.
  • Вчера, 22:22
  • DTV
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