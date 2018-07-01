Dnestr.TV

 
0

Заявление организации Социальной защиты детей войны 1941-1945 годов

Заявление организации Социальной защиты детей войны 1941-1945 годов
Как сообщает Надежда Бондаренко, 14 июля в Тирасполе состоялось заседание актива общественной организации Социальной защиты детей войны 1941-1945 годов. За заседании было принято Заявление в защиту арестованного лидера приднестровских коммунистов, депутата Верховного Совета ПМР Олега Хоржана.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Общественной организации «Социальной защиты детей войны
1941- 1945 годов»

Мы, граждане Приднестровской Молдавской Республики, пережившие в детстве Великую Отечественную Войну, а после войны - восстанавливавшие разрушенное народное хозяйство, глубоко возмущены незаконным задержание и арестом депутата Верховного Совета ПМР Олега Олеговича Хоржана.
Наша общественная организация была создана 23 мая 2012 года, и Олег Хоржан оказал существенную организационную помощь в ее становлении. С той поры мы добиваемся от Верховного Совета, чтобы «детям войны» был предоставлен законом статус, предполагающий соответствующие льготы, по аналогии с ветеранами войны. Но Верховный Совет игнорировал наши обращения.

2 июня 2018 года мы, члены общественной организации «Социальной защиты детей войны 1941-1945 годов», пришли на площадь с единственной целью: просить депутата Верховного Совета Олега Олеговича Хоржана инициировать в парламенте закон о детях войны 1941-1945 годов. Что мы и сделали на этой встрече с депутатом.

Олег Хоржан дал согласие инициировать данный закон. Но не смог этого сделать в связи с задержанием его по сфабрикованным обвинениям.
Мы хорошо знаем, что ни одна общественная организация - ни профсоюзы, ни политические партии не подавали заявку на проведение каких-либо мероприятий на площади Суворова в Тирасполе 2 июня 2018 года. Уведомление о проведении здесь, в указанный день, встречи с избирателями подал в госадминистрацию только депутат О.О. Хоржан. Мы, «дети войны», пришли на встречу с депутатом, - и за это власти подвергают нас, пожилых людей, административным штрафам, вырывая из наших скромных семейных бюджетов более 300 руб. с каждого. А молодых людей, принимавших участие в данном мероприятии, хватали и арестовывали без всякой вины, закрывали в ИВС на 10-15 суток, хотя эти молодые люди ничем не нарушили общественных порядок.

Мы, члены общественной организации «Социальной защиты детей войны 1941-1945 годов», глубоко возмущены тем беззаконием, которое приднестровские власти учинили против нас и против депутата Верховного Совета Олега Олеговича Хоржана – единственного настоящего защитникам обездоленных. Нас, «детей войны», в республике более 15 тысяч человек - и мы требуем остановить этот правовой беспредел, освободить всех политзаключенных, освободить депутата Верховного Совета Олега Олеговича Хоржана и вернуть его в парламент.
Свободу политическим заключенным! Свободу Олегу Хоржану!
  • Сегодня, 15:44
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Процесс пошел - в Тирасполе состоялось судебное заседан ...
  • Крепче за кошелек держись, шофер!
  • Пена вокруг пива
  • Смертельное ДТП в Григориополе
  • Защитнику ПМР Апостолову назначили административный штр ...
  • Обзор цен в Затоке — дороже, чем в Египте и Турции
  • Серьезное ДТП в Бендерах
  • Пенсионеры – на выход, пора носки вязать
  • Трагедия в Каменке: неотвратимо ли наказание?
  • Крепись патентщик, держись патентщик! И остальные тоже. ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Процесс пошел - в Тирасполе состоялось судебное заседан ...
  • Крепче за кошелек держись, шофер!
  • Пена вокруг пива
  • Смертельное ДТП в Григориополе
  • Защитнику ПМР Апостолову назначили административный штр ...
  • Обзор цен в Затоке — дороже, чем в Египте и Турции
  • Серьезное ДТП в Бендерах
  • Пенсионеры – на выход, пора носки вязать
  • Трагедия в Каменке: неотвратимо ли наказание?
  • Крепись патентщик, держись патентщик! И остальные тоже. ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна