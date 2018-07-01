Как сообщает Надежда Бондаренко, 14 июля в Тирасполе состоялось заседание актива общественной организации Социальной защиты детей войны 1941-1945 годов. За заседании было принято Заявление в защиту арестованного лидера приднестровских коммунистов, депутата Верховного Совета ПМР Олега Хоржана.
ЗАЯВЛЕНИЕ Общественной организации «Социальной защиты детей войны 1941- 1945 годов»
Мы, граждане Приднестровской Молдавской Республики, пережившие в детстве Великую Отечественную Войну, а после войны - восстанавливавшие разрушенное народное хозяйство, глубоко возмущены незаконным задержание и арестом депутата Верховного Совета ПМР Олега Олеговича Хоржана. Наша общественная организация была создана 23 мая 2012 года, и Олег Хоржан оказал существенную организационную помощь в ее становлении. С той поры мы добиваемся от Верховного Совета, чтобы «детям войны» был предоставлен законом статус, предполагающий соответствующие льготы, по аналогии с ветеранами войны. Но Верховный Совет игнорировал наши обращения.
2 июня 2018 года мы, члены общественной организации «Социальной защиты детей войны 1941-1945 годов», пришли на площадь с единственной целью: просить депутата Верховного Совета Олега Олеговича Хоржана инициировать в парламенте закон о детях войны 1941-1945 годов. Что мы и сделали на этой встрече с депутатом.
Олег Хоржан дал согласие инициировать данный закон. Но не смог этого сделать в связи с задержанием его по сфабрикованным обвинениям. Мы хорошо знаем, что ни одна общественная организация - ни профсоюзы, ни политические партии не подавали заявку на проведение каких-либо мероприятий на площади Суворова в Тирасполе 2 июня 2018 года. Уведомление о проведении здесь, в указанный день, встречи с избирателями подал в госадминистрацию только депутат О.О. Хоржан. Мы, «дети войны», пришли на встречу с депутатом, - и за это власти подвергают нас, пожилых людей, административным штрафам, вырывая из наших скромных семейных бюджетов более 300 руб. с каждого. А молодых людей, принимавших участие в данном мероприятии, хватали и арестовывали без всякой вины, закрывали в ИВС на 10-15 суток, хотя эти молодые люди ничем не нарушили общественных порядок.
Мы, члены общественной организации «Социальной защиты детей войны 1941-1945 годов», глубоко возмущены тем беззаконием, которое приднестровские власти учинили против нас и против депутата Верховного Совета Олега Олеговича Хоржана – единственного настоящего защитникам обездоленных. Нас, «детей войны», в республике более 15 тысяч человек - и мы требуем остановить этот правовой беспредел, освободить всех политзаключенных, освободить депутата Верховного Совета Олега Олеговича Хоржана и вернуть его в парламент. Свободу политическим заключенным! Свободу Олегу Хоржану!