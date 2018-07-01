В Тирасполе опять… пахнет?

Только-только в столице утихли страсти по поводу фенола, как в соцсетях народ вновь стал жаловаться на появляющиеся в ночное время неприятные запахи.



Напомним, они мучали тираспольчан на протяжении нескольких месяцев. Когда градус народного недовольства превысил норму, как тот фенол в воздухе, в орбиту разбирательств включились все – и президент, и парламент, и прокуратура, и милиция («обычная» и экологическая), и госслужба экологического контроля. Общими напряженными усилиями удалось выяснить, что неприятный запах «провоцируют» … некоторые несознательные элементы, жгущие на свалке гетинаксовые пластины. Но вот откуда они взялись на свалках в таких количествах, кто их владелец, установить не удалось, несмотря на усилия милиции.



Верховный Совет тоже пытался «расчистить небо» над столицей – еще до своего ареста Олег Хоржан потребовал заслушать ответственных лиц, создать соответствующую комиссию, словом, шевелиться. Но вскоре последовало его задержание, Хоржана, возмутителя спокойствия, с «политической арены» удалили, и стало тихо: и в Верховном Совете, в ходе пленарных заседаний (которые и транслировать перестали), и в республике. Одно время даже вонять перестало.

Теперь, по отзывам пользователей Фейсбука (который, в условиях тотального господства официальных СМИ, стал источником альтернативной информации), запахи вернулись. Пользователь ФБ Татьяна Сергеева пишет, что этой ночью ей пришлось даже позвонить по телефону 102, милиция жалобу зафиксировала, пообещала разобраться.



Ну что ж, ждем «разбирательств» и, естественно, окончания, наконец, эпопеи с вредными выбросами.



