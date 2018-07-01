Dnestr.TV

 
0

Тирасполь: Этот воздух у нас вонью зовется...

Тирасполь: Этот воздух у нас вонью зовется...
В Тирасполе опять… пахнет?
Только-только в столице утихли страсти по поводу фенола, как в соцсетях народ вновь стал жаловаться на появляющиеся в ночное время неприятные запахи.

Напомним, они мучали тираспольчан на протяжении нескольких месяцев. Когда градус народного недовольства превысил норму, как тот фенол в воздухе, в орбиту разбирательств включились все – и президент, и парламент, и прокуратура, и милиция («обычная» и экологическая), и госслужба экологического контроля. Общими напряженными усилиями удалось выяснить, что неприятный запах «провоцируют» … некоторые несознательные элементы, жгущие на свалке гетинаксовые пластины. Но вот откуда они взялись на свалках в таких количествах, кто их владелец, установить не удалось, несмотря на усилия милиции.

Верховный Совет тоже пытался «расчистить небо» над столицей – еще до своего ареста Олег Хоржан потребовал заслушать ответственных лиц, создать соответствующую комиссию, словом, шевелиться. Но вскоре последовало его задержание, Хоржана, возмутителя спокойствия, с «политической арены» удалили, и стало тихо: и в Верховном Совете, в ходе пленарных заседаний (которые и транслировать перестали), и в республике. Одно время даже вонять перестало.
Теперь, по отзывам пользователей Фейсбука (который, в условиях тотального господства официальных СМИ, стал источником альтернативной информации), запахи вернулись. Пользователь ФБ Татьяна Сергеева пишет, что этой ночью ей пришлось даже позвонить по телефону 102, милиция жалобу зафиксировала, пообещала разобраться.

Ну что ж, ждем «разбирательств» и, естественно, окончания, наконец, эпопеи с вредными выбросами.

  • Сегодня, 15:57
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Процесс пошел - в Тирасполе состоялось судебное заседан ...
  • Крепче за кошелек держись, шофер!
  • Пена вокруг пива
  • Смертельное ДТП в Григориополе
  • Защитнику ПМР Апостолову назначили административный штр ...
  • Обзор цен в Затоке — дороже, чем в Египте и Турции
  • Серьезное ДТП в Бендерах
  • Пенсионеры – на выход, пора носки вязать
  • Трагедия в Каменке: неотвратимо ли наказание?
  • Крепись патентщик, держись патентщик! И остальные тоже. ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Процесс пошел - в Тирасполе состоялось судебное заседан ...
  • Крепче за кошелек держись, шофер!
  • Пена вокруг пива
  • Смертельное ДТП в Григориополе
  • Защитнику ПМР Апостолову назначили административный штр ...
  • Обзор цен в Затоке — дороже, чем в Египте и Турции
  • Серьезное ДТП в Бендерах
  • Пенсионеры – на выход, пора носки вязать
  • Трагедия в Каменке: неотвратимо ли наказание?
  • Крепись патентщик, держись патентщик! И остальные тоже. ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна