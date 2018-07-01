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Президент Молдовы побеседовал в Москве с руководителями более чем 20 федеральных СМИ

Президент Молдовы побеседовал в Москве с руководителями более чем 20 федеральных СМИ
Глава государства стал гостем престижного Клуба главных редакторов – неформального объединения руководителей ведущих российских федеральных печатных и электронных СМИ.
Участие Игоря Додона в деловом обеде клуба вызвало неподдельный интерес руководителей более чем 20 федеральных СМИ. С другой стороны, они продемонстрировали достаточно глубокие знания ситуации в нашей стране и регионе, передает a-tv.md

– В результате беседа получилась динамичной и содержательной. Мы провели широкий обмен мнениями по всем актуальным вопросам внутренней и внешней политики Республики Молдова, торгово-экономических связей с Россией, приднестровского урегулирования, а также региональной ситуации, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети по итогам проведенной встречи.

Стоит отметить, что встречи клуба на постоянной основе проводятся в ТАСС с 1990 года. За это время в клубе побывали более 600 гостей: высшее руководство страны, главы зарубежных государств и правительств, руководители международных организаций, дипломаты и др.
  • Сегодня, 09:48
  • DTV
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