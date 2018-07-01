Марчел Рошка стал обладателем главного приза музыкального конкурса в Беларуси. Впервые представитель Румынии победил на этом фестивале. 28-летний Марчел Рошка завоевал Гран-при XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2018». Церемония награждения прошла во время закрытия фестиваля «Славянский базар».
Главным конкурентом Рошки стал представитель Казахстана Амре. Оба исполнителя набрали по 156 баллов. Победу румыну присудил председатель международного жюри, народный артист России, Молдовы и Украины Александр Морозов. Он же вручил Марчелу специальную награду «Золотая лира» и приз в размере 20 тысяч долларов.
- Оба они достойные исполнители, и я мечтаю, чтобы в будущем они исполняли и мои песни. Жюри постаралось максимально справедливо подойти к оценке исполнителей, - объяснил свой выбор Александр Морозов.
Вышедший на сцену за наградой Марчел Рошка признался, что победа на конкурсе в Беларуси стала для него главной в карьере.
- В моей творческой жизни уже есть много наград, но эта на сегодняшний день занимает первое место. Думаю, я достоин этого Гран-при: я много работал над собой, своим голосом. Перед фестивалем почувствовал, что это мой год, и был решителен. Конечно, я очень благодарен жюри за их решение. А еще моим родителям. Счастлив быть здесь, где повстречал так много прекрасных и дружелюбных людей, - поделился впечатлениями во время церемонии награждения счастливый Марчел.
Ведущий церемонии Денис Дудинский пожелал победителю «открытых дверей» лучших концертных залов.
- Марчел, поздравляем, ты действительно лучший из лучших, и пусть тебе открывают двери лучшие концертные залы планеты, пусть тебе рукоплещут зрители,- напутствовал победителя Денис Дудинский.
Уроженец Румынии Марчел Рошка проявил любовь к пению с раннего детства. Специальность дирижера приобрел в музыкальном колледже им. Штефана Няги (Кишинев). После окончания колледжа переехал работать в Бухарест, где основал в Национальном музыкальном университете коллектив «Джаз-Композишн-энд-Лайт-Мюзик».
Марчел стал финалистом шоу-проектов «Голос Румынии» и «X-Factor». Рошка является регентом в одной церквей Бухареста, пишет музыку. Исполнитель признался, что его заветной мечтой является победа на «Евровидении».
Амре из Казахстана стал лауреатом первой премии и получил приз в размере 15 тысяч долларов. Второе место и приз в 10 тысяч долларов достались украинке Миле Нитич. Третью премию и призовой фонд в 5 тысяч долларов поделили белорус Евгений Курчич и полячка Сильвия. Представитель Молдовы, 31-летний Самир Логин, известный своим участием в шоу «Минута славы», «EurovisionMoldova» и «Сила танца» остался без призов. Звездными гостями фестиваля, которые радовали публику исполнением своих хитов, стали Тимати, Николай Басков, Наталья Орейро и многие другие.