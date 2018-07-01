Похоже, в ближайшие месяцы нас ждет важное событие: встреча президентов Молдавии и Приднестровья. Инициатива принадлежит Игорю Додону, который озвучил ее в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком.
"Вы знаете, что у нас есть положительная динамика по решению текущих проблем жителей левого и правого берега... Я думаю, что в ближайшие месяцы, август - сентябрь, у меня будет следующая встреча [с Вадимом Красносельским]" - заявил молдавский президент.
Действительно, на фоне последних недружественных шагов Кишинева назрела необходимость встречи лидеров двух стран: начавшийся в прошлом году процесс мирного урегулирования сейчас поставлен под угрозу. Кто-то может возразить: "Какой смысл в переговорах с Додоном, если он не может повлиять на нынешний враждебный Приднестровью курс молдавских властей?" Смысл этих переговоров в том, что они будут учитывать не только нынешнюю, но и будущую ситуацию, когда в Молдавии пройдут выборы. Выборы могут значительно изменить молдавский политический ландшафт - достаточно взглянуть на удручающие рейтинги действующего правительства.