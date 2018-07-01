На сайте Министерства по социальной защите и труду Приднестровья опубликована величина прожиточного минимума в июне. Оказывается, он вырос и это, как отмечают некоторые эксперты, несмотря на сезонное снижение стоимости ряда продуктов.
Для трудоспособного населения в среднем на одного человека прожиточный минимум равнялся 1 576 руб., для мужчин в возрасте от 16 до 59 лет – 1 634 руб., для женщин 16 – 54 лет – 1 514 руб., для пенсионеров – 1 244 руб.
Прожиточный минимум для детей в возрасте до 6 лет в мае составил 1 386 руб., от 7 до 15 лет – 1 672 руб. В среднем на одного ребёнка он равнялся сумме в 1 537 руб. В среднем на душу населения — 1 474 руб.
Увеличение прожиточного минимума произошло из-за повышения стоимости продуктового набора на 2,4%, непродовольственных товаров – на 0,2% и расходов по обязательным платежам и сборам – на 1,1%. Зафиксировано также увеличение инфляции в июне до 0,75% по отношению к маю (на 0,02%)