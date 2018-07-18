Как сообщает "Правда Приднестровья", 18 июля продолжился судебный процесс над депутатом Верховного Совета ПМР Олегом Хоржаном.
"Адвокат и общественный защитник Олега Олеговича обратились с ходатайством об изменении меры пресечения на подписку о невыезде. Хоржан О.О. данное ходатайство поддержал. Поясняя суду свою позицию по данному вопросу, он сказал:
- Меня ждут дела. И так уже сорваны четыре приема избирателей – 70 человек не смогли попасть ко мне на прием. Я пропустил сессию Верховного Совета, где рассматривались серьезные законопроекты, в обсуждении которых я должен был участвовать. Вижу, что многие вопросы, важные для жизни Приднестровья, вообще не решаются. Между тем, обстановка сейчас весьма напряженная, под угрозой находится безопасность нашей республики. И я хочу находиться на свободе, чтобы активно действовать - как депутат, как лидер Компартии, как один из руководителей Союза Оппозиционных Сил Приднестровья.
Однако представитель прокуратуры заявил, что «не видит оснований для изменения меры пресечения». Даже потерпевшие – и те заявили, что оставляют этот вопрос на усмотрение суда, то есть не настаивают на содержании Олега Хоржана под стражей, а вот прокуратура – «не видит оснований»! Получается, нужды избирателей, решение насущных проблем людей – это, по мнению прокурора, не достаточное основание…
Судьи сначала тихонько переговаривались и передавали друг другу записки… Потом удалились в совещательную комнату. В этот момент у граждан, находившихся в зале, затеплилась некоторая надежда, что справедливость наконец-то восторжествует. Или просто здравый смысл одержит верх над всеми прочими соображениями. Но публику ожидало великое разочарование: выйдя из совещательной комнаты, судьи объявили, что ходатайство об изменении меры пресечения отклонено! Остается только догадываться, совещались ли они там втроем, или консультировались с кем-то еще...
(К несчастью, прошли те времена, когда в совещательной комнате запрещалось устанавливать телефонный аппарат. К тому же – нынче у всех мобильники).
Находившиеся в зале люди не могли сдержать возмущения. Тем более, что в числе присутствующих было много избирателей с сорокового округа. В 2015 году они выбрали себе депутата, которого считали достойным – Олега Хоржана. Причем, оказали ему доверие уже не в первый раз. И действительно, Олег Олегович, помимо активной законотворческой деятельности в парламенте, очень много внимания уделал и своему конкретному округу: оказывал помощь нуждающимся, решал вопросы благоустройства, давал людям советы, как квалифицированный юрист… А теперь, после его ареста, все эти граждане чувствует себя беззащитными.
- Чувствую себя так, словно мне плюнули в лицо! – рассказывала потом одна из жительниц округа. – Сначала они арестовали Олега Олеговича, и нам некуда стало обратиться за помощью, а потом еще говорят, что наши проблемы, которые теперь останутся нерешенными – это, видите ли, «неважно»!.. С этим трудно не согласиться.
Сам Олег Хоржан расценил происходящее, как стремление властей убрать его с политического поля и вообще закрыть рот народной оппозиции. - Кому-то очень выгодно, - сказал он, - изолировать меня именно сейчас, да еще и приписать мне, в очередной раз, коварное намерение «сдать Приднестровье» Но те, кто так говорят, сами последовательно сдают республику.
Одновременно нагнетается негатив в отношении ПМР и со стороны наших союзников, даже со стороны России. Многих российских государственных деятелей возмущает и шокирует правовой беспредел, царящий ныне в Приднестровье. В знак протеста против развязанных здесь политических преследований, они отказываются сотрудничать с приднестровской властью, что, в конечном итоге, наносит вред всей республике.
Дошло до того, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть готов разорвать ранее достигнутые договоренности о сотрудничестве между Приднестровской Молдавской Республикой и Новосибирской областью. (Эти договоренности, если вы помните, во многом, были достигнуты именно благодаря усилиям депутата Верховного Совета ПМР Хоржана Олега Олеговича).
Олег Хоржан призвал приднестровцев сплотиться вокруг Союза Оппозиционных Сил и не прекращать борьбу за справедливость, за республику, за будущее приднестровского народа.
Что касается потерпевших – потерпевший Мова, как обычно, в суд не явился. Потерпевший Цуркан сидел тихо, понурив голову. А вот потерпевший Бакир – тот самый, от которого Олег Хоржан вынужден был защищать свою жену Ольгу, был допрошен и капитально запутался в показаниях.
Дело в том, что, согласно заключению медэкспертизы, сделанному на следующий день после событий 2 июня 2018 года, у этого молодого человека действительно были обнаружены легкие телесные повреждения… на спине. В его показаниях, данный во время следствия, говорилось, будто бы его бил по спине Хоржан, при том – задрав рубашку… Выходит, что, разговаривая с Хоржаном, предъявляя Хоржану какие-то требования, вступая с ним в конфликт – потерпевший стоял к Хоржану спиной? Да, и насчет оторванного погона непонятно, если парень в момент происшествия был одет «по гражданке»…
Второй эпизод – это когда работники дежурной части всем скопом накинулись на Хоржана, выталкивая его из помещения; и там тоже речь идет о срыве погона. Но если работники милиции схватили Хоржана за руки и крепко держали, то как мог Хоржан с кого-то чего-то рвать?
Во время выступления этого «потерпевшего» судьи едва не хватались за голову. В конце концов Бакир, будучи уличенным в нестыковках с его же показаниями, данными в ходе следствия, заявил, что первые свои показания он подписывал, не читая, и сел на место.
Когда Олег Хоржан, под усиленным конвоем, выходил из здания суда, люди приветствовали его бурными аплодисментами и скандировали «Свободу, свободу!». Олег приветствовал их жестом руки. Он улыбался. Его поскорее посадили в спецмашину и поспешили увезти. И тогда одна из женщин, стоявших в толпе, тихонько заплакала…
- Боже мой! – произносила она сквозь горькие слезы, - за такое ли государство мы боролись? За что же в девяносто втором сыновья наши погибали?!"