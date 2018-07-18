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Суд или судилище? Процесс над Олегом Хоржаном продолжается

Суд или судилище? Процесс над Олегом Хоржаном продолжается
Как сообщает "Правда Приднестровья", 18 июля продолжился судебный процесс над депутатом Верховного Совета ПМР Олегом Хоржаном.

"Адвокат и общественный защитник Олега Олеговича обратились с ходатайством об изменении меры пресечения на подписку о невыезде. Хоржан О.О. данное ходатайство поддержал. Поясняя суду свою позицию по данному вопросу, он сказал:

- Меня ждут дела. И так уже сорваны четыре приема избирателей – 70 человек не смогли попасть ко мне на прием. Я пропустил сессию Верховного Совета, где рассматривались серьезные законопроекты, в обсуждении которых я должен был участвовать. Вижу, что многие вопросы, важные для жизни Приднестровья, вообще не решаются. Между тем, обстановка сейчас весьма напряженная, под угрозой находится безопасность нашей республики. И я хочу находиться на свободе, чтобы активно действовать - как депутат, как лидер Компартии, как один из руководителей Союза Оппозиционных Сил Приднестровья.

Однако представитель прокуратуры заявил, что «не видит оснований для изменения меры пресечения». Даже потерпевшие – и те заявили, что оставляют этот вопрос на усмотрение суда, то есть не настаивают на содержании Олега Хоржана под стражей, а вот прокуратура – «не видит оснований»! Получается, нужды избирателей, решение насущных проблем людей – это, по мнению прокурора, не достаточное основание…

Судьи сначала тихонько переговаривались и передавали друг другу записки… Потом удалились в совещательную комнату. В этот момент у граждан, находившихся в зале, затеплилась некоторая надежда, что справедливость наконец-то восторжествует. Или просто здравый смысл одержит верх над всеми прочими соображениями. Но публику ожидало великое разочарование: выйдя из совещательной комнаты, судьи объявили, что ходатайство об изменении меры пресечения отклонено! Остается только догадываться, совещались ли они там втроем, или консультировались с кем-то еще...

(К несчастью, прошли те времена, когда в совещательной комнате запрещалось устанавливать телефонный аппарат. К тому же – нынче у всех мобильники).

Находившиеся в зале люди не могли сдержать возмущения. Тем более, что в числе присутствующих было много избирателей с сорокового округа. В 2015 году они выбрали себе депутата, которого считали достойным – Олега Хоржана. Причем, оказали ему доверие уже не в первый раз. И действительно, Олег Олегович, помимо активной законотворческой деятельности в парламенте, очень много внимания уделал и своему конкретному округу: оказывал помощь нуждающимся, решал вопросы благоустройства, давал людям советы, как квалифицированный юрист… А теперь, после его ареста, все эти граждане чувствует себя беззащитными.

- Чувствую себя так, словно мне плюнули в лицо! – рассказывала потом одна из жительниц округа. – Сначала они арестовали Олега Олеговича, и нам некуда стало обратиться за помощью, а потом еще говорят, что наши проблемы, которые теперь останутся нерешенными – это, видите ли, «неважно»!..
С этим трудно не согласиться.

Суд или судилище? Процесс над Олегом Хоржаном продолжается

Сам Олег Хоржан расценил происходящее, как стремление властей убрать его с политического поля и вообще закрыть рот народной оппозиции.
- Кому-то очень выгодно, - сказал он, - изолировать меня именно сейчас, да еще и приписать мне, в очередной раз, коварное намерение «сдать Приднестровье» Но те, кто так говорят, сами последовательно сдают республику.

Одновременно нагнетается негатив в отношении ПМР и со стороны наших союзников, даже со стороны России. Многих российских государственных деятелей возмущает и шокирует правовой беспредел, царящий ныне в Приднестровье. В знак протеста против развязанных здесь политических преследований, они отказываются сотрудничать с приднестровской властью, что, в конечном итоге, наносит вред всей республике.

Дошло до того, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть готов разорвать ранее достигнутые договоренности о сотрудничестве между Приднестровской Молдавской Республикой и Новосибирской областью. (Эти договоренности, если вы помните, во многом, были достигнуты именно благодаря усилиям депутата Верховного Совета ПМР Хоржана Олега Олеговича).

Олег Хоржан призвал приднестровцев сплотиться вокруг Союза Оппозиционных Сил и не прекращать борьбу за справедливость, за республику, за будущее приднестровского народа.

Что касается потерпевших – потерпевший Мова, как обычно, в суд не явился. Потерпевший Цуркан сидел тихо, понурив голову. А вот потерпевший Бакир – тот самый, от которого Олег Хоржан вынужден был защищать свою жену Ольгу, был допрошен и капитально запутался в показаниях.

Дело в том, что, согласно заключению медэкспертизы, сделанному на следующий день после событий 2 июня 2018 года, у этого молодого человека действительно были обнаружены легкие телесные повреждения… на спине. В его показаниях, данный во время следствия, говорилось, будто бы его бил по спине Хоржан, при том – задрав рубашку… Выходит, что, разговаривая с Хоржаном, предъявляя Хоржану какие-то требования, вступая с ним в конфликт – потерпевший стоял к Хоржану спиной? Да, и насчет оторванного погона непонятно, если парень в момент происшествия был одет «по гражданке»

Второй эпизод – это когда работники дежурной части всем скопом накинулись на Хоржана, выталкивая его из помещения; и там тоже речь идет о срыве погона. Но если работники милиции схватили Хоржана за руки и крепко держали, то как мог Хоржан с кого-то чего-то рвать?

Во время выступления этого «потерпевшего» судьи едва не хватались за голову. В конце концов Бакир, будучи уличенным в нестыковках с его же показаниями, данными в ходе следствия, заявил, что первые свои показания он подписывал, не читая, и сел на место.

Когда Олег Хоржан, под усиленным конвоем, выходил из здания суда, люди приветствовали его бурными аплодисментами и скандировали «Свободу, свободу!». Олег приветствовал их жестом руки. Он улыбался. Его поскорее посадили в спецмашину и поспешили увезти. И тогда одна из женщин, стоявших в толпе, тихонько заплакала…

- Боже мой! – произносила она сквозь горькие слезы, - за такое ли государство мы боролись? За что же в девяносто втором сыновья наши погибали?!"

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  • Вчера, 06:22
  • DTV
  • Просмотров: 519
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