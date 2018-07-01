Как сообщает МВД ПМР, трагедия произошла около 8 часов вечера, когда мотоцикл Honda под управлением 27-летнего жителя с. Коротное следовал по направлению к г. Днестровск. Столкновение со встречным автомобилем Toyota Previa случилось в тот момент, когда её водитель завершал поворот налево. Удар пришёлся в заднее крыло иномарки и был такой силы, что мотоцикл отлетел на двигавшийся позади этой машины автомобиль марки Opel.
От полученных травм мотоциклист скончался на месте ДТП. Водители иномарок, оба - жители Днестровска 62 и 32 лет, не пострадали.
По факту произошедшего дорожно-транспортного происшествия проводится доследственная проверка, в ходе которой будет установлена степень вины каждого из участников аварии.
На данном участке дороги это не первое ДТП с летальным исходом. В 2015 г. автомобиль здесь врезался в дерево. Авария унесла жизни трёх человек.