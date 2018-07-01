Новым сенсационным заявлением, а иначе и сказать нельзя, порадовала ЦИК Приднестровья. Оказывается, на 1 июля в ПМР насчитывалось 414 162 человека, обладающих избирательным правом. Это, по словам её председателя Елены Городецкой, примерно на 1200 избирателей больше, чем было полтора года тому назад.

Судя по всему в Приднестровье, если верить официальным данным, наступает новый момент в истории края: производство растет, налоги растут, люди прибывают, радость накрывает...

Только вот, если пройтись по улицам, да поговорить с оставшимися людьми, то поймешь, что наше руководство живет в другом Приднестровье.

Может быть, кто-то подскажет, где оно размещается?

Григорий Воловой

