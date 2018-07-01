Молдавский лидер выразил свою позицию относительно безопасности республики и статуса постоянного нейтралитета страны.

Президент Молдовы Игорь Додон представил свою позицию в отношении обеспечения безопасности республики и ее граждан посредством укрепления конституционного статуса постоянного нейтралитета страны.



Документ под названием «Позиция президента Молдовы в отношении обеспечения безопасности Республики Молдова и ее граждан посредством укрепления конституционного статуса постоянного нейтралитета страны» опубликован на официальном сайте главы государства и состоит из трех частей.



«Молдавский народ твердо поддерживает конституционное положение о постоянном нейтралитете Республики Молдова, но политический класс до сих пор не проявил способности должным образом закрепить в законодательстве волю жителей страны в данном стратегически важном вопросе», — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.



Как отметил молдавский лидер, его твердая позиция состоит в том, что конституционный статус постоянного нейтралитета надо укреплять и усиливать, а также добиваться его международного признания. Это, по его мнению, будет способствовать устойчивому развитию и процветанию Республики Молдова как современного государства.