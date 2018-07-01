Вместо платы за проезд водителя ограбили, пригрозив пистолетом

Водитель стал жертвой трёх клиентов, которых привёз из села Гиска, примерно в 23:30.



Попросив остановиться возле парка им. Горького, неизвестные, не заплатив за проезд, напали на 37-летнего водителя. Угрожая пистолетом, злоумышленники отобрали у него 100 рублей ПМР и покинули салон. Потерпевший позвонил в милицию, сообщает пресс-центр МВД ПМР.



Далеко уйти нападавшим не удалось: были задержаны милиционерами патрульно-постовой службы. Деньги, пневматический пистолет и личные вещи они выбросили в палисадник у одного из домов.



По заявлению потерпевшего территориальным УСК возбуждено уголовное дело. Подозреваемые, ранее судимые бендерчане 34, 40 лет и 41 года, задержаны в порядке ст. 104 Уголовно-процессуального кодекса ПМР.